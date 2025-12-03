خبرگزاری کار ایران
تفاهم‌نامه همکاری در حوزه تحول دیجیتال میان پتروشیمی فن‌آوران و رایتل به امضاء رسید

در گامی مهم برای توسعه فناوری و هوشمندسازی صنعت پتروشیمی، تفاهم‌نامه همکاری میان پتروشیمی فن‌آوران و رایتل با محوریت تحول دیجیتال، استقرار شبکه‌های پیشرفته 5G و به‌کارگیری راهکارهای Industry 4.0 به امضا رسید؛ اقدامی که قرار است زیرساخت‌های نوین ارتباطی، سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های داده‌محور را در مجتمع فن‌آوران تقویت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران؛ این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی صنعتی، ارتقای سامانه‌های ارتباطی و استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتال در مجتمع فن‌آوران تنظیم شده است.

شرکت رایتل به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا، در این همکاری درون‌گروهی نقش‌آفرینی می‌کند. بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، دو طرف در حوزه‌های تحول دیجیتال، استقرار شبکه‌های پیشرفته مخابراتی، استفاده از اینترنت اشیا صنعتی (IIoT)، هوش مصنوعی، و راهکارهای Industry 4.0 همکاری خواهند کرد.

مهم‌ترین محورهای همکاری شامل موارد زیر است:

ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر شبکه 5G

پیاده‌سازی راهکارهای اینترنت اشیا صنعتی در واحدهای تولیدی

ارتقای سامانه‌های پایش، کنترل و مدیریت هوشمند تجهیزات

توسعه پلتفرم‌های تحلیل داده برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی

همکاری در پروژه‌های تحول دیجیتال و آینده‌پژوهی در صنایع پتروشیمی

در این تفاهم‌نامه همچنین بر رعایت اصول محرمانگی اطلاعات، حفظ حقوق طرفین، و اجرای پروژه‌ها مطابق با استانداردهای فنی و مقررات قانونی تأکید شده است.

این همکاری، گامی مهم در جهت توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و تقویت هم‌افزایی در سطح شرکت‌های تابعه شستا در صنعت پتروشیمی به شمار می‌رود.

      

