ثبت دو رکورد جدید تولید در شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، روابط عمومی فولاد، بهزاد بهادرانی، معاون بهره‌برداری این شرکت، با اعلام خبر ثبت دو رکورد جدید در مجموعه نورد فولاد زرین شهرکرد افزود: این دستاورد نشان‌دهنده هم‌افزایی واحدهای مختلف و حرکت هدفمند این مجموعه در مسیر دست‌یابی به ظرفیت اسمی و ارتقای جایگاه آن در صنعت فولاد کشور است که با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش هماهنگ واحدهای مختلف و تمرکز بر افزایش بهره‌وری در تمامی سطوح تولید به بار نشسته است.

حرکت در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای

مهرداد عسگری، مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز در این خصوص گفت: روند روبه‌رشد در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد با قدرت در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای در حال حرکت است.

حمیدرضا رضاپور، مدیر سایت کارخانه شماره ۲ شرکت ورق‌خودرو نیز در مورد موفقیت‌های به‌دست‌آمده در شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد اظهار داشت: دستاوردهای اخیر تأییدی بر موفقیت اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید است و نشان می‌دهد که با استمرار همین روند، دست‌یابی به ظرفیت‌های اسمی و ارتقای جایگاه تولیدی شرکت، در دسترس و قابل تحقق خواهد بود.

رشد ۱۱ درصدی تولید

محمدعلی فدایی رئیس واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد با اشاره به عملکرد درخشان آبان‌ماه ۱۴۰۴ گفت: خط اسیدشویی با تولید 14 هزار و 848 تن محصول، رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند.

فدایی گفت: این میزان تولید نسبت به رکورد قبلی (13.279 تن) که در تیرماه سال جاری به ثبت رسیده بود رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

فدایی افزایش سرعت تولید، ارتقای کیفیت عملیات و بهره‌برداری بهینه از تجهیزات را سه عامل کلیدی در تحقق این رکورد عنوان و تأکید کرد: اکنون با اطمینان می‌توان گفت دست‌یابی به ظرفیت نامی خط، هدفی دست‌یافتنی و در حال تحقق است.

ثبت رکورد جدید در خط نورد ۱۲۵۰

امیر نوجوکی مدیر تولید خطوط نورد سرد شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز از ثبت رکورد جدید در خط نورد ۱۲۵۰ خبر داد و گفت: این خط در آبان‌ماه با تولید 13 هزار و 443 تن رکورد پیشین خود (13.421 تن) را که در فروردین‌ماه به دست آمده بود پشت سر گذاشت و با افزایش ۲۲ تنی، عملکرد مثبت دیگری را در کارنامه تولید ثبت کرد.

وی با تأکید بر اولویت‌دار بودن تثبیت کیفیت و کمیت تولید افزود: این موفقیت نتیجه همدلی، پایبندی به استانداردهای تولید و تلاش مستمر همکاران در بخش نورد است.

شایان ذکر است شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد به‌عنوان زیرمجموعه شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری و تولیدکننده ورق‌های فول‌هارد و اسیدشویی، از مجموعه‌های راهبردی و اثرگذار در زنجیره صنعت فولاد کشور به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی ایفاء می‌کند.

