خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

‍ مدیرعامل پتروشیمی ایلام خبر داد:

خریداری درمانگاه چوار برای ارائه خدمات درمانی به مردم

خریداری درمانگاه چوار برای ارائه خدمات درمانی به مردم
کد خبر : 1721945
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، از خریداری درمانگاه چوار توسط این مجتمع با هدف توسعه خدمات درمانی و ارتقای سطح رفاه مردم منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ یوسف شریفی، مدیرعامل این شرکت،  این اقدام را خدمتی عام‌المنفعه و گامی مؤثر در جهت اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت عنوان کرد و افزود: پتروشیمی ایلام همواره تأکید داشته است که مسئولیت‌های اجتماعی این مجتمع باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

شریفی همچنین طراحی و اجرای میدان پتروشیمی و تکمیل روشنایی بلوار امام خمینی(ره) منتهی به شهر چوار را از دیگر برنامه‌های مهم این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی دانست.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره پتروشیمی ایلام با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی مجتمع گفت: ارائه خدمات متوازن منطقه‌ای با اولویت چوار، حمایت مالی از هنرستان جوار صنعت و توزیع بیش از یک‌هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان کم‌بضاعت از جمله این اقدامات بوده است.

وی توزیع بسته‌های معیشتی میان نیازمندان و حمایت مالی از نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، کمیته امداد و شیرخوارگاه و تیم‌های ورزشی استان را از دیگر برنامه‌های اجتماعی و‌ ورزشی پتروشیمی ایلام برشمرد.

شریفی همچنین به توجه ویژه این شرکت به مسائل زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: کاهش ۴۲ درصدی فلرینگ، پاکسازی محیط اطراف، توزیع نهال و کاشت درخت بلوط، و نواخته شدن زنگ محیط زیست در مدارس چوار بخشی از برنامه‌های محیط‌زیستی مجتمع بوده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از خدمات این مجتمع در حوزه عمرانی و جاده‌سازی انجام شده و پتروشیمی ایلام تجهیزات و ماشین‌آلات راه‌سازی خود را در اختیار دهیاری‌ها و بخش‌های مختلف قرار داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی