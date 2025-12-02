مدیرعامل پتروشیمی ایلام خبر داد:
خریداری درمانگاه چوار برای ارائه خدمات درمانی به مردم
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، از خریداری درمانگاه چوار توسط این مجتمع با هدف توسعه خدمات درمانی و ارتقای سطح رفاه مردم منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ یوسف شریفی، مدیرعامل این شرکت، این اقدام را خدمتی عامالمنفعه و گامی مؤثر در جهت اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت عنوان کرد و افزود: پتروشیمی ایلام همواره تأکید داشته است که مسئولیتهای اجتماعی این مجتمع باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
شریفی همچنین طراحی و اجرای میدان پتروشیمی و تکمیل روشنایی بلوار امام خمینی(ره) منتهی به شهر چوار را از دیگر برنامههای مهم این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی دانست.
نایبرئیس هیاتمدیره پتروشیمی ایلام با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی مجتمع گفت: ارائه خدمات متوازن منطقهای با اولویت چوار، حمایت مالی از هنرستان جوار صنعت و توزیع بیش از یکهزار بسته نوشتافزار میان دانشآموزان کمبضاعت از جمله این اقدامات بوده است.
وی توزیع بستههای معیشتی میان نیازمندان و حمایت مالی از نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، کمیته امداد و شیرخوارگاه و تیمهای ورزشی استان را از دیگر برنامههای اجتماعی و ورزشی پتروشیمی ایلام برشمرد.
شریفی همچنین به توجه ویژه این شرکت به مسائل زیستمحیطی اشاره کرد و گفت: کاهش ۴۲ درصدی فلرینگ، پاکسازی محیط اطراف، توزیع نهال و کاشت درخت بلوط، و نواخته شدن زنگ محیط زیست در مدارس چوار بخشی از برنامههای محیطزیستی مجتمع بوده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از خدمات این مجتمع در حوزه عمرانی و جادهسازی انجام شده و پتروشیمی ایلام تجهیزات و ماشینآلات راهسازی خود را در اختیار دهیاریها و بخشهای مختلف قرار داده است.