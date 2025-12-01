علی جباری، بالاترین رکورد توانگری مالی را برای اولین بار برای بیمه ایران رقم زد

این موفقیت تاریخی، حاصل تلاش بی‌وقفه کارکنان خدوم و شبکه نمایندگی توانمند بیمه ایران و نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، استقرار نظام‌های کارآمد و مدیریت علمی در تمام حوزه‌ها، و تمرکز کامل بر ثبات مالی و پوشش جامع ریسک‌هاست.

شرکت بیمه ایران، به‌عنوان شرکتی با اعتبار در بازار بیمه، با کسب بالاترین سطح توانگری مالی (سطح یک و نسبت ۲۲۲ درصد) در نودمین سال خدمت خود، در عرصه عملیات بیمه‌گری، قدرت بالای پرداخت سریع خسارت و ارائه خدمت بی‌نظیر به هم‌وطنان عزیز، بیش از پیش می‌درخشد.

این دستاورد تاریخی و بی‌سابقه، تأکیدی بر ثبات مالی بی‌نظیر بیمه ایران و توان کامل شرکت در پوشش ریسک‌ها، با سطح یک توانگری مالی و نسبت شگفت‌انگیز ۲۲۲ درصد است.

