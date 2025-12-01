خبرگزاری کار ایران
علی جباری، بالاترین رکورد توانگری مالی را برای اولین بار برای بیمه ایران رقم زد
بیمه ایران با هدایت علی جباری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بزرگترین شرکت بیمه ایران و خاورمیانه، با تکیه بر نظام مدیریت ریسک و کفایت سرمایه، برای نخستین‌بار در دوره اجرای آیین‌نامه ۶۹ شورای‌عالی بیمه، موفق به کسب سطح یک توانگری مالی با نسبت چشمگیر ۲۲۲ درصد شد؛ رکوردی بی‌سابقه که در یک دهه اخیر در تاریخ شرکت بی‌نظیر است.

این موفقیت تاریخی، حاصل تلاش بی‌وقفه کارکنان خدوم و شبکه نمایندگی توانمند بیمه ایران و نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، استقرار نظام‌های کارآمد و مدیریت علمی در تمام حوزه‌ها، و تمرکز کامل بر ثبات مالی و پوشش جامع ریسک‌هاست.

شرکت بیمه ایران، به‌عنوان شرکتی با اعتبار در بازار بیمه، با کسب بالاترین سطح توانگری مالی (سطح یک و نسبت ۲۲۲ درصد) در نودمین سال خدمت خود، در عرصه عملیات بیمه‌گری، قدرت بالای پرداخت سریع خسارت و ارائه خدمت بی‌نظیر به هم‌وطنان عزیز، بیش از پیش می‌درخشد.

این دستاورد تاریخی و بی‌سابقه، تأکیدی بر ثبات مالی بی‌نظیر بیمه ایران و توان کامل شرکت در پوشش ریسک‌ها، با سطح یک توانگری مالی و نسبت شگفت‌انگیز ۲۲۲ درصد است.

 

