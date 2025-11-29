نخستین معامله متانول شرکت پتروشیمی فنآوران در رینگ بینالملل بورس انرژی ایران به مقصد چین در کارگزاری صباتأمین انجام شد
رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران شاهد ثبت نخستین معامله محموله متانول شرکت پتروشیمی فنآوران عرضه شده توسط کارگزاری صباتامین به مقصد چین بود.این عرضه به میزان ۳۴ هزار تن و با ترم تحویل CFR چین انجام شد.
این عرضه، با قیمت ۲۳۱ دلار به ازای هر تن معامله شد و ارزش نهایی معامله نیز با احتساب حجم محموله، به بیش از ۷ میلیون و ۸۶۵ هزار دلار رسید.
این معامله نخستین عرضه متانول شرکت پتروشیمی فنآوران توسط کارگزاری صباتامین در رینگ بینالملل بورس انرژی ایران برای بازار چین محسوب میشود و گامی در جهت توسعه مسیرهای صادراتی و تقویت مبادلات بینالمللی این شرکت است.