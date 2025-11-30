به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ این برنامه رأس ساعت ۸ صبح با حضور دکتر حسین رفیق‌دوست مدیرعامل شرکت و جمعی از مدیران ارشد آغاز شد و شرکت‌کنندگان، مسیر تعیین‌شده پیاده‌روی را در فضایی سرشار از همدلی و نشاط طی کردند. پس از پایان مسیر، مجموعه‌ای از بازی‌ها و مسابقات ویژه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد که ضمن ایجاد رقابت سالم، لحظات شاد و پرانرژی برای خانواده‌ها رقم زد.

در ادامه برنامه، صبحانه سلامت با محوریت شعار «ورزش، سلامت و سبک زندگی سالم» بین شرکت‌کنندگان توزیع شد که مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفت. پس از آن نیز ویژه‌برنامه شاد شامل آیتم‌های نمایشی، سرگرمی و اجرای برنامه‌های مخصوص کودکان برگزار شد و فضای همایش را به اوج شور و نشاط رساند.

در بخش پایانی همایش، مراسم اهدای جوایز ویژه با قرعه‌کشی برگزار گردید که یکی از جذاب‌ترین بخش‌های برنامه به شمار می‌رفت و با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان روبه‌رو شد. این قرعه‌کشی با توزیع جوایز ارزنده میان کارکنان و خانواده‌ها، پایان‌بخش رویدادی صمیمی، خانوادگی و پرنشاط بود.

این همایش بزرگ، گامی دیگر در مسیر توسعه سلامت، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد همبستگی بیشتر در خانواده پتروشیمی فن‌آوران به شمار می‌رود.