پائیز طلایی شفن با شتاب در ریل افزایش‌ها؛

بازگشت قدرتمند پتروشیمی فن‌آوران به رکورد تولید پایدار پس از بزرگ‌ترین تعمیرات اساسی تاریخ شرکت و رکوردشکنی دوباره در کسب درآمد/ درآمد «شفن» تا پایان آبان‌ماه از ۱۰.۵ همت عبور کرد

بازگشت قدرتمند پتروشیمی فن‌آوران به رکورد تولید پایدار پس از بزرگ‌ترین تعمیرات اساسی تاریخ شرکت و رکوردشکنی دوباره در کسب درآمد/ درآمد «شفن» تا پایان آبان‌ماه از ۱۰.۵ همت عبور کرد
پتروشیمی فن‌آوران در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با ثبت رشد چشمگیر ۴۴ درصدی فروش ماهانه و جهش ۱۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، تصویری شفاف از بازگشت مقتدرانه به مدار تولید پایدار پس از انجام بزرگ‌ترین عملیات تعمیرات اساسی تاریخ خود ارائه داد. این شرکت با عبور از دوران اورهال و افزایش ظرفیت تولید روزانه به بیش از ۳۲۰۰ تن، در مسیر تحقق رکوردهای تازه درآمدی در پایان سال قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل  از روابط عمومی پتروشیمی فن‌آوران، بر اساس گزارش عملکرد ماهانه، فروش پتروشیمی فن‌آوران در آبان‌ماه به رقم ۱۶,۵۷۶,۲۸۷ میلیون ریال معادل ۱.۶ همت رسید؛ رقمی که در مقایسه با فروش ۱۱,۵۱۸,۶۱۴ میلیون ریالی مهرماه، رشد ۴۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه این میزان فروش با رقم ۷,۰۱۷,۶۸۸ میلیون ریال در آبان‌ماه سال گذشته نیز بیانگر جهش قابل‌توجه ۱۳۶.۲ درصدی است. این رشد دوگانه در مقیاس ماهانه و سالانه، نشانه‌ای روشن از افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های جدید تولیدی شرکت است.
 
آبان‌ماه ۱۴۰۴ فعالیت عملیاتی شرکت به عدد جالب توجه ۳۲۰۰ تن تولید در روز رسیده است که حاصل بزرگ‌ترین عملیات تعمیرات اساسی تاریخ پتروشیمی فن‌آوران به شمار می‌رود. تعمیرات اساسی که در جریان این عملیات، بیش از ۷۰۰ دستور کار مهندسی و تعمیراتی اجرا شد و حدود ۵۰۰۰ مجوز کاری صادر گردید. همچنین بیش از ۳۵۰ هزار نفرساعت کار ایمن بدون حادثه به ثبت رسید و در کنار بازسازی کامل کوره ریفرمر، کمپرسورهای سنتز نیز پس از بیش از یک دهه برای نخستین‌بار اورهال شدند. نتیجه این اقدامات گسترده، بازگشت ظرفیت تولید روزانه شرکت به بیش از ۳۲۰۰ تن بود که این امر، مسیر افزایش بهره‌وری و جهش سودآوری را در ماه‌های پیش‌رو هموار ساخته است.
 
گزارش‌های تجمیعی عملکرد مالی شفن نشان می‌دهد این شرکت در پایان ۸ ماه نخست سال مالی جاری، به درآمدی معادل ۱۰۵,۵۴۸,۱۳۷ میلیون ریال (۱۰.۵ همت) دست یافته است. این رقم در مقایسه با ۸۱,۱۳۷,۱۰۴ میلیون ریال مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد. این عملکرد مؤید آن است که شرکت در مسیر دستیابی به رکوردهای جدید درآمدی و سودآوری تا پایان سال مالی جاری قرار دارد.
 
کارشناسان بازار سرمایه، گزارش آبان‌ماه شفن را نشانه‌ای روشن از ورود شرکت به فاز جدید رشد بنیادی ارزیابی می‌کنند. بازگشت کامل ظرفیت تولید پس از اورهال، به معنای افزایش پایداری سودآوری و کاهش ریسک توقف‌های اضطراری است. اجرای موفق تعمیرات اساسی با رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی، تضمینی برای استمرار تولید بدون وقفه در ماه‌های آینده محسوب می‌شود. به‌علاوه، ترکیب رشد فروش، تثبیت تولید و بهبود جریان نقدی، جذابیت سهام شفن را در میان نمادهای گروه پتروشیمی در بورس تهران افزایش داده است.

بازگشت قدرتمند پتروشیمی فن‌آوران به رکورد تولید پایدار پس از بزرگ‌ترین تعمیرات اساسی تاریخ شرکت و رکوردشکنی دوباره در کسب درآمد/ درآمد «شفن» تا پایان آبان‌ماه از ۱۰.۵ همت عبور کرد

 

 

 

