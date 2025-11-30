به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فن‌آوران، بر اساس گزارش عملکرد ماهانه، فروش پتروشیمی فن‌آوران در آبان‌ماه به رقم ۱۶,۵۷۶,۲۸۷ میلیون ریال معادل ۱.۶ همت رسید؛ رقمی که در مقایسه با فروش ۱۱,۵۱۸,۶۱۴ میلیون ریالی مهرماه، رشد ۴۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه این میزان فروش با رقم ۷,۰۱۷,۶۸۸ میلیون ریال در آبان‌ماه سال گذشته نیز بیانگر جهش قابل‌توجه ۱۳۶.۲ درصدی است. این رشد دوگانه در مقیاس ماهانه و سالانه، نشانه‌ای روشن از افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های جدید تولیدی شرکت است.

آبان‌ماه ۱۴۰۴ فعالیت عملیاتی شرکت به عدد جالب توجه ۳۲۰۰ تن تولید در روز رسیده است که حاصل بزرگ‌ترین عملیات تعمیرات اساسی تاریخ پتروشیمی فن‌آوران به شمار می‌رود. تعمیرات اساسی که در جریان این عملیات، بیش از ۷۰۰ دستور کار مهندسی و تعمیراتی اجرا شد و حدود ۵۰۰۰ مجوز کاری صادر گردید. همچنین بیش از ۳۵۰ هزار نفرساعت کار ایمن بدون حادثه به ثبت رسید و در کنار بازسازی کامل کوره ریفرمر، کمپرسورهای سنتز نیز پس از بیش از یک دهه برای نخستین‌بار اورهال شدند. نتیجه این اقدامات گسترده، بازگشت ظرفیت تولید روزانه شرکت به بیش از ۳۲۰۰ تن بود که این امر، مسیر افزایش بهره‌وری و جهش سودآوری را در ماه‌های پیش‌رو هموار ساخته است.

گزارش‌های تجمیعی عملکرد مالی شفن نشان می‌دهد این شرکت در پایان ۸ ماه نخست سال مالی جاری، به درآمدی معادل ۱۰۵,۵۴۸,۱۳۷ میلیون ریال (۱۰.۵ همت) دست یافته است. این رقم در مقایسه با ۸۱,۱۳۷,۱۰۴ میلیون ریال مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد. این عملکرد مؤید آن است که شرکت در مسیر دستیابی به رکوردهای جدید درآمدی و سودآوری تا پایان سال مالی جاری قرار دارد.

کارشناسان بازار سرمایه، گزارش آبان‌ماه شفن را نشانه‌ای روشن از ورود شرکت به فاز جدید رشد بنیادی ارزیابی می‌کنند. بازگشت کامل ظرفیت تولید پس از اورهال، به معنای افزایش پایداری سودآوری و کاهش ریسک توقف‌های اضطراری است. اجرای موفق تعمیرات اساسی با رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی، تضمینی برای استمرار تولید بدون وقفه در ماه‌های آینده محسوب می‌شود. به‌علاوه، ترکیب رشد فروش، تثبیت تولید و بهبود جریان نقدی، جذابیت سهام شفن را در میان نمادهای گروه پتروشیمی در بورس تهران افزایش داده است.