خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حرکت گهرزمین به‌سوی تولید فلزات ارزشمند و ارزیابی جایگاه صنعت فولاد کشور

حرکت گهرزمین به‌سوی تولید فلزات ارزشمند و ارزیابی جایگاه صنعت فولاد کشور
کد خبر : 1721053
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت گهرزمین با نگاه ویژه به صنایع معدنی نوین، تصمیم دارد وارد بازار فلزات ارزشمندی همچون مس و طلا شود. هم‌اکنون اقدامات اکتشافی در زاهدان و جنوب استان کرمان، به‌ویژه منطقه جبال‌بارز، با جدیت دنبال می‌شود تا این مجموعه بتواند به یکی از تولیدکنندگان شاخص این فلزات در کشور تبدیل شود

به گزارش ایلنا به نقل ازشرکت گهرزمین:  نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت در بخش دیگری از سخنانش به رویکرد تازه گهرزمین در حوزه معادن غیرآهنی اشاره کرد و گفت:

«شرکت گهرزمین با نگاه ویژه به صنایع معدنی نوین، تصمیم دارد وارد بازار فلزات ارزشمندی همچون مس و طلا شود. هم‌اکنون اقدامات اکتشافی در زاهدان و جنوب استان کرمان، به‌ویژه منطقه جبال‌بارز، با جدیت دنبال می‌شود تا این مجموعه بتواند به یکی از تولیدکنندگان شاخص این فلزات در کشور تبدیل شود.»

او در ارزیابی وضعیت صنعت فولاد ایران خاطرنشان کرد: «در سایه سرمایه‌گذاری‌های گسترده سال‌های اخیر، ایران امروز در میان ده تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار دارد.»

*تقوی‌نژاد* افزود: «با رفع چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی و کمبود منابع آب، *می‌توان جایگاه ایران را به رتبه هفتم یا هشتم جهانی ارتقا داد.*»

وی همچنین با اشاره به نقش شرکت‌های فولادی در زیرساخت‌های ملی گفت: «شرکت‌های فولادی علاوه بر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، در پروژه‌های بزرگ انتقال آب نیز مشارکت داشته و از پایه‌گذاران این طرح‌ها هستند.»

در پایان، او تأکید کرد: «با وجود چالش‌ها، صنعت فولاد یکی از بخش‌های توانمند و پیشران اقتصاد ملی است و با تقویت زیرساخت‌های کلیدی و تداوم نگاه توسعه‌محور، می‌توان به افق‌های روشن‌تری در تولید و صادرات دست یافت.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود