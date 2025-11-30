به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولادخوزستان، حوزه مقاومت بسیج کارگاران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقائی با همکاری تربیت بدنی شرکت فولاد خوزستان اقدام به برگزاری مسابقات فوتسال با حضور ۸ تیم از پایگاه‌های بسیج این حوزه نمود.

اختتامیه مسابقات ۹ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور امیر سعید نوری رییس و سید عبدالرضا موسوی، از واحد تربیت بدنی و تفریحات سالم شرکت فولاد خوزستان و حضور محمد مقامی فرمانده، حجت الاسلام علی زبیدی مسول فرهنگی و غلامرضا احمدنیا مسول تربیت بدنی حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی، در سالن ورزشی چند منظوره تربیت بدنی شرکت فولاد خوزستان انجام شد.

محمد مقامی فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقائی گفت: عرض تبریک دارم به ورزشکارانی که با اخلاق مسابقات را پیش بردند.

وی افزود: این دوره از مسابقات، به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج برگزار شده که بهانه‌ای بود که کارکنان گروه فولاد خوزستان با روحیه ورزشی و بسیجی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

مقامی خاطرنشان کرد: پسندیده است که این مسابقات، شخص را برای موفقیت‌های آینده در زندگی شخصی و ورزشی مهیا نماید.

غلامرضا احمدنیا مسول تربیت بدنی حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی با تبریک ایام هفته بسیج، از زحمات و حمایت‌های مدیر خدمات و امور اجتماعی، رئیس و پرسنل تربیت بدنی و تفریحات سالم که زحمات زیادی جهت برگزاری مسابقات کشیدند و همچنین حمایت های فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی تشکر نمود.

گفتنی است، در این دوره از رقابت‌ها ۸ تیم از پایگاه‌های حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی با یکدیگر به مدت ۳ روز از ۷ الی ۹ آذرماه به رقابت‌ پرداخته و پایگاه‌های (شهید رشیدپور، شهدای فولاد و گردان ۱۰۴ بیت المقدس) بر بالای سکوهای اول تا سوم، قرار گرفتند.

