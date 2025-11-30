خبرگزاری کار ایران
با همکاری واحد تربیت بدنی شرکت فولاد خوزستان و به مناسبت هفته بسیج انجام شد؛

جشنواره فرهنگی ورزشی گرامیداشت هفته بسیج ویژه پایگاه‌های بسیج حوزه مقاومت شهید بقائی در گروه فولاد خوزستان

اختتامیه مسابقات ۹ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور امیر سعید نوری رییس و سید عبدالرضا موسوی، از واحد تربیت بدنی و تفریحات سالم شرکت فولاد خوزستان و حضور محمد مقامی فرمانده، حجت الاسلام علی زبیدی مسول فرهنگی و غلامرضا احمدنیا مسول تربیت بدنی حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی، در سالن ورزشی چند منظوره تربیت بدنی شرکت فولاد خوزستان انجام شد.

به گزارش ایلنا  به نقل از   روابط عمومی فولادخوزستان، حوزه مقاومت بسیج کارگاران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقائی با همکاری تربیت بدنی شرکت فولاد خوزستان اقدام به برگزاری مسابقات فوتسال با حضور ۸ تیم از پایگاه‌های بسیج این حوزه نمود. 

محمد مقامی فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقائی گفت: عرض تبریک دارم به ورزشکارانی که با اخلاق مسابقات را پیش بردند. 

وی افزود: این دوره از مسابقات، به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج برگزار شده که بهانه‌ای بود که کارکنان گروه فولاد خوزستان با روحیه ورزشی و بسیجی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

مقامی خاطرنشان کرد: پسندیده است که این مسابقات، شخص را برای موفقیت‌های آینده در زندگی شخصی و ورزشی مهیا نماید. 

 

غلامرضا احمدنیا مسول تربیت بدنی حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی با تبریک ایام هفته بسیج، از زحمات و حمایت‌های مدیر خدمات و امور اجتماعی، رئیس و پرسنل تربیت بدنی و تفریحات سالم که زحمات زیادی جهت برگزاری مسابقات کشیدند و همچنین حمایت های فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی تشکر نمود. 

گفتنی است، در این دوره از رقابت‌ها ۸ تیم از پایگاه‌های حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی با یکدیگر به مدت ۳ روز از ۷ الی ۹ آذرماه به رقابت‌ پرداخته و پایگاه‌های (شهید رشیدپور، شهدای فولاد و گردان ۱۰۴ بیت المقدس) بر بالای سکوهای اول تا سوم، قرار گرفتند.

 

ترموود