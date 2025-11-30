تقدیر مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی از عملکرد پتروشیمی تبریز در جریان بازدید از این مجتمع؛
پتروشیمی تبریز پیشرو در رعایت استانداردها
در جریان بازدید مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی از مجتمع پتروشیمی تبریز، دکتر شهرام کاشانیاصل با تمجید از عملکرد این شرکت در رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی، پتروشیمی تبریز را یکی از واحدهای صنعتی پیشرو در ارتقای کیفیت و توسعه پایدار کشور دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، دکتر شهرام کاشانیاصل، مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی، با حضور در مجتمع پتروشیمی تبریز با دکتر میراشرفی، مدیرعامل و نائبرئیس هیئتمدیره این شرکت دیدار و گفتوگو کرد. این بازدید با هدف بررسی روند ارتقای کیفیت، پایش استانداردها و آشنایی با آخرین پروژههای توسعهای مجتمع انجام شد.
کاشانیاصل در این دیدار با تأکید بر نقش حیاتی استاندارد در چرخه تولید و اقتصاد گفت: «امیدواریم همت واقعی جهت حمایت از واحدهای تولیدی اتفاق بیفتد. نقش حاکمیتی استاندارد در ارتقا و بهبود کیفیت در جامعه بسیار حائز اهمیت است و امروز استاندارد رهبری کیفیت را عهده دار است؛ مسئلهای که باعث رقابت سالم و زمینهساز افزایش کیفیت در تولید میشود.»
وی با اشاره به عملکرد پتروشیمی تبریز افزود: «کارهای انجامشده در این مجتمع، بهویژه در حوزههای توسعهای، بسیار بزرگ و ارزشمند است و در میان واحدهای صنعتی کشور جزو اقدامات شاخص به شمار میرود. انعکاس این پیشرفتها برای امیدآفرینی در جامعه و نشاندادن توان تولید ملی ضروری است.»
مدیرکل استاندارد استان همچنین با بیان اینکه پتروشیمی تبریز بهخوبی اصول استانداردها را رعایت میکند، اظهار داشت: «این شرکت قابلیت کامل برای حضور در جشنوارهها و رقابتهای ملی از جمله جایزه ملی کیفیت را دارد.»
در ادامه، دکتر میراشرفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز، ضمن خوشآمدگویی به هیئت حاضر در این مجموعه، به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه بهبود کیفیت، انطباق با استانداردهای ملی و بینالمللی، و پیادهسازی سیستمهای مدیریت کیفیت پرداخت.
وی افزود: «تلاش مجموعه پتروشیمی تبریز همواره بر این بوده که عملیات و فرآیندهای تولیدی منطبق بر استانداردهای شناساییشده و بهروز باشد. این شرکت همگام با دستورالعملهای استاندارد حرکت میکند و اجرای آنها را در اولویت قرار دادهایم.»
مدیرعامل پتروشیمی تبریز همچنین گزارشی از پروژههای مهم مجتمع ارائه کرد؛ از جمله پروژه استراتژیک تولید پلیاتیلن سنگین و پروژه انتقال و استفاده از پساب شهر تبریز در مجتمع پتروشیمی تبریز که نقش مهمی در توسعه پایدار و کاهش مصرف منابع آب ایفا خواهد کرد.
در پایان این نشست، هیئت بازدیدکننده از بخشهای مختلف مجتمع بهویژه پروژه پلیاتیلن سنگین بازدید کردند و در جریان آخرین دستاوردهای فنی و پیشرفتهای این طرح استراتژیک قرار گرفتند.