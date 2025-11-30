تمدید مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خرید خودروهای وارداتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان شرکت در طرح خودروهای وارداتی تا روز دوشنبه 10 آذرماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به تامین وجه ودیعه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت یا سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به آدرس pishkhan.bankmellat.ir اقدام کنند.

این گزارش حاکی است، فعال سازی حساب وکالتی برای این دوره از ثبت نام خودروهای وارداتی منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی متقاضی مسدود خواهد شد.

انتهای پیام/