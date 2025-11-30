خبرگزاری کار ایران
تمدید مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خرید خودروهای وارداتی

تمدید مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خرید خودروهای وارداتی
کد خبر : 1720948
مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خودروهای وارداتی تا روز دوشنبه 10 آذرماه 1404 تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان شرکت در طرح خودروهای وارداتی تا روز دوشنبه 10 آذرماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به تامین وجه ودیعه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت یا سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به آدرس pishkhan.bankmellat.ir اقدام کنند.

این گزارش حاکی است، فعال سازی حساب وکالتی برای این دوره از ثبت نام خودروهای وارداتی منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی متقاضی مسدود خواهد شد.

 

