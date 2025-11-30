فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 آذر ماه اعلام شد
شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 آذر ماه ۱۴۰۴ آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با توجه به اعلام شورای هماهنگی بانکها و بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا مبنی بر فعالیت بانکهای این استان در این روزها به صورت شعب کشیک (به استثنای شهرهای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم، دماوند و پردیس)، شعب منتخب بانک رفاه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه میدهند.
از مشتریان گرامی درخواست میشود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.
فهرست شعب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.
شعب کشیک بانک در استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 آذر ماه