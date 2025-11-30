خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 آذر ماه اعلام شد

فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 آذر ماه اعلام شد
کد خبر : 1720837
لینک کوتاه کپی شد.

شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 آذر ماه ۱۴۰۴ آماده ارائه خدمات به مشتریان و هم‌وطنان هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با توجه به اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا مبنی بر فعالیت بانک‌های این استان در این روزها به صورت شعب کشیک (به استثنای شهرهای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم، دماوند و پردیس)، شعب منتخب بانک رفاه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه می‌دهند. 

از مشتریان گرامی درخواست می‌شود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.

فهرست شعب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

شعب کشیک بانک در استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 آذر ماه 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود