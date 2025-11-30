نحوه فعالیت شعب بانک ملّی ایران در روزهای نهم و دهم آذرماه ۱۴۰۴ در استان تهران
بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانکها و در پی انتشار اطلاعیه استانداری تهران درباره مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، شعب بانک ملّی ایران در استان تهران ـ بهجز شهرستانهای ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس ـ در روزهای یکشنبه و دوشنبه، نهم و دهم آذرماه ۱۴۰۴، بهصورت کشیک فعالیت خواهند داشت .
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملّی ایران، شعب کشیک این بانک از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ آماده خدمترسانی به مشتریان گرامی خواهند بود و واحدهای ستادی فنی و پشتیبان نیز با کادر مورد لزوم از ساعت ۷ صبح تا ۱۴:۳۰ در محل کار حاضر خواهند بود تا خدمات ضروری بانکی بدون اختلال ارائه شود.
همچنین سایر واحدهای ستادی با نظر روسای ادارات کل و تائید معاونت ذیربط باکادر مورد لزوم حاضر خواهند بود.
گفتنی است نحوه فعالیت شعب بانک ملّی ایران در سایر استانها مطابق تصمیم استانداری همان استان تعیین میشود.
بانک ملی ایران از تمامی مشتریان گرامی درخواست میکند بهمنظور کاهش ترددهای درونشهری و حفظ سلامت خود و سایر هموطنان، حتیالامکان از خدمات غیرحضوری و برخط این بانک از جمله سامانه «بام» و اپلیکیشن «بله» استفاده کنند.
لیست شعب کشیک روز یکشنبه نهم آذرماه دراستان تهران