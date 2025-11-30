نحوه فعالیت شعب بانک ملّی ایران در روزهای نهم و دهم آذرماه ۱۴۰۴ در استان تهران

بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و در پی انتشار اطلاعیه استانداری تهران درباره مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، شعب بانک ملّی ایران در استان تهران ـ به‌جز شهرستان‌های ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس ـ در روزهای یکشنبه و دوشنبه، نهم و دهم آذرماه ۱۴۰۴، به‌صورت کشیک فعالیت خواهند داشت .