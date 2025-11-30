صنایع صادرات محور از محدودیتهای انرژی در آذرماه معاف شد
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تاکید رئیس جمهور و پیگیری وزیر صمت، صنایع صادرات محور خصوصا شرکتهای فولادی شامل محدودیت های گاز در آذرماه نخواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت صمت، «سعید شجاعی» معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن بیان مطلب فوق گفت: موضوع معافیت صنایع صادراتمحور از محدودیتهای انرژی آذرماه سالجاری در جلسهی کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی با حضور رئیسجمهور و وزیران مربوط، مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.
وی افزود: رئیس جمهور تاکید فراوانی به پایداری تولید و صادرات دارد و در این خصوص در راستای حمایت از صنایع صادراتی به وزاری مربوطه دستورات لازم را صادر کرد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار همچنین اضافه کرد: مطابق با قانون و دستورات رییسجمهور، صنایع نباید در اولویت محدودیت ها قرار بگیرد.
شجاعی همچنین تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پشتیبانی از تولید و تجارت کشور همه توان خود را به کار میگیرد.