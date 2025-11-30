به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «سعید شجاعی» معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن بیان مطلب فوق گفت: موضوع معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های انرژی آذرماه سال‌جاری در جلسه‌ی کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی با حضور رئیس‌جمهور و وزیران مربوط، مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.