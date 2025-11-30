خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صنایع صادرات محور از محدودیت‌های انرژی در آذرماه معاف شد

صنایع صادرات محور از محدودیت‌های انرژی در آذرماه معاف شد
کد خبر : 1720722
لینک کوتاه کپی شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تاکید رئیس جمهور و پیگیری وزیر صمت، صنایع صادرات محور خصوصا شرکت‌های فولادی شامل محدودیت های گاز در آذرماه نخواهند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «سعید شجاعی» معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن بیان مطلب فوق گفت: موضوع معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های انرژی آذرماه سال‌جاری در جلسه‌ی کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی با حضور رئیس‌جمهور و وزیران مربوط، مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: رئیس جمهور تاکید فراوانی به پایداری تولید و صادرات دارد و در این خصوص در راستای حمایت از صنایع صادراتی به وزاری مربوطه دستورات لازم را صادر کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار همچنین اضافه کرد: مطابق با قانون و دستورات رییس‌جمهور، صنایع نباید در اولویت محدودیت ها قرار بگیرد.

شجاعی همچنین تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پشتیبانی از تولید و تجارت کشور همه توان خود را به کار می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود