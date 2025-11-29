تمدید مهلت ایجاد حساب وکالتی برای خرید خودروهای وارداتی در بانک تجارت
مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی تا دوشنبه 10 آذر 1404 تمدید شد و متقاضیان خرید خودروهای وارداتی با وکالتی کردن حساب خود در بانک تجارت بهسادگی میتوانند از این فرصت بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، امکان خرید خودروهای وارداتیKIA K3،KIA Sportage ، Hyundai Elantra ، Hyundai Tucson ، Toyota Corolla Cross ، SKYWELL Nebka-Hybrid و 3jimny- uzuki s برای متقاضیان فعال شده و علاقهمندان به خرید این محصولات میتوانند با مسدودسازی 500 میلیون تومان بهعلاوه 20 هزار تومان حداقل موجودی در حساب خود، در کمتر از یک دقیقه نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند.
برای انجام روند وکالتی کردن حسابهای تجارت و خرید خودروهای وارداتی، تنها کافیست از طریق سامانه حسابهای وکالتی بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir/vekalati سریع و ساده حساب خود را وکالتی کرده و سپس سایر مراحل را از طریق سامانه یکپارچه دنبال کنید.
شعب بانک تجارت در سراسر کشور نیز پذیرای مشتریانی هستند که تمایل به وکالتی کردن حساب خود بهصورت حضوری دارند.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره 1554 تماس گرفته و یا از طریق سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.tejaratbank.ir و همچنین مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور اقدام کنید.