تمدید مهلت ایجاد حساب وکالتی برای خرید خودروهای وارداتی در بانک تجارت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، امکان خرید خودروهای وارداتیKIA K3،KIA Sportage ، Hyundai Elantra ، Hyundai Tucson ، Toyota Corolla Cross ، SKYWELL Nebka-Hybrid و 3jimny- uzuki s برای متقاضیان فعال شده و علاقه‌مندان به خرید این محصولات می‌توانند با مسدودسازی 500 میلیون تومان به‌علاوه 20 هزار تومان حداقل موجودی در حساب خود، در کمتر از یک دقیقه نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند.