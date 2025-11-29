خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه‌ریزی برای تقویت تسهیلات خرد / تأکید مدیرعامل بانک ملی در دیدارهای پارلمانی

برنامه‌ریزی برای تقویت تسهیلات خرد / تأکید مدیرعامل بانک ملی در دیدارهای پارلمانی
کد خبر : 1720441
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار جداگانه با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مسائل معیشتی و اقتصادی مردم، نقش مؤثر این بانک در حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و همچنین لزوم توسعه زیرساخت‌های محلی به گفت‌وگو پرداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در این دیدارهای جداگانه اظهار داشت: بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، خود را متعهد به حمایت همه‌جانبه از معیشت مردم و رونق تولید داخلی می‌داند و در این راستا طرح‌های ویژه‌ای برای تسهیلات کسب‌ وکارهای خانگی و پروژه‌های زیرساختی محلی در دستور کار دارد.

وی با ابراز آمادگی برای همکاری همه جانبه بانک ملی ایران با نمایندگان مجلس درجهت طراحی بسته های حمایتی هدفمند اظهار داشت: آمادگی داریم تا منابع بانک را در مسیر کاهش مشکلات معیشتی مردم و توسعه پایدار مناطق مختلف به کار گیریم. 

گفتنی است، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز باوی، حمیدیه و کارون، عباس قدرتی نماینده مردم شیروان و اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در این دیدارهای جداگانه با اشاره به موضوع جنگ اقتصادی و معیشت مردم و اقشار مختلف جامعه، خواستار تقویت پرداخت تسهیلات خرد و طرح‌های ویژه بانک ملی برای حمایت از کارآفرینان خانگی، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی شدند و بر ضرورت مشارکت فعال‌تر بانک در پروژه‌های زیرساختی محلی مانند راه‌سازی، آبرسانی و توسعه شبکه برق تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی