برنامهریزی برای تقویت تسهیلات خرد / تأکید مدیرعامل بانک ملی در دیدارهای پارلمانی
مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار جداگانه با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مسائل معیشتی و اقتصادی مردم، نقش مؤثر این بانک در حمایت از کسبوکارهای خانگی و همچنین لزوم توسعه زیرساختهای محلی به گفتوگو پرداختند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در این دیدارهای جداگانه اظهار داشت: بانک ملی ایران بهعنوان بزرگترین بانک کشور، خود را متعهد به حمایت همهجانبه از معیشت مردم و رونق تولید داخلی میداند و در این راستا طرحهای ویژهای برای تسهیلات کسب وکارهای خانگی و پروژههای زیرساختی محلی در دستور کار دارد.
وی با ابراز آمادگی برای همکاری همه جانبه بانک ملی ایران با نمایندگان مجلس درجهت طراحی بسته های حمایتی هدفمند اظهار داشت: آمادگی داریم تا منابع بانک را در مسیر کاهش مشکلات معیشتی مردم و توسعه پایدار مناطق مختلف به کار گیریم.
گفتنی است، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز باوی، حمیدیه و کارون، عباس قدرتی نماینده مردم شیروان و اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در این دیدارهای جداگانه با اشاره به موضوع جنگ اقتصادی و معیشت مردم و اقشار مختلف جامعه، خواستار تقویت پرداخت تسهیلات خرد و طرحهای ویژه بانک ملی برای حمایت از کارآفرینان خانگی، بهویژه در مناطق محروم و روستایی شدند و بر ضرورت مشارکت فعالتر بانک در پروژههای زیرساختی محلی مانند راهسازی، آبرسانی و توسعه شبکه برق تأکید کردند.