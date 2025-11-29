وی با ابراز آمادگی برای همکاری همه جانبه بانک ملی ایران با نمایندگان مجلس درجهت طراحی بسته های حمایتی هدفمند اظهار داشت: آمادگی داریم تا منابع بانک را در مسیر کاهش مشکلات معیشتی مردم و توسعه پایدار مناطق مختلف به کار گیریم.

گفتنی است، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز باوی، حمیدیه و کارون، عباس قدرتی نماینده مردم شیروان و اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در این دیدارهای جداگانه با اشاره به موضوع جنگ اقتصادی و معیشت مردم و اقشار مختلف جامعه، خواستار تقویت پرداخت تسهیلات خرد و طرح‌های ویژه بانک ملی برای حمایت از کارآفرینان خانگی، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی شدند و بر ضرورت مشارکت فعال‌تر بانک در پروژه‌های زیرساختی محلی مانند راه‌سازی، آبرسانی و توسعه شبکه برق تأکید کردند.