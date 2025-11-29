برگزاری آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی تبریز؛
تأکید بر عدالت شغلی و جذب نیروهای متخصص؛ نظارت میدانی مدیرعامل بر روند برگزاری
آزمون استخدامی این شرکت، روز جمعه، ۷ آذر ۱۴۰۴ همزمان در چهار حوزه شهر تبریز و یک حوزه در شهر تهران و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. این مرحله از رقابت پس از انتشار آگهی دعوت به همکاری و ثبتنام اینترنتی داوطلبان انجام گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در پی انتشار آگهی استخدامی این شرکت و فراهم شدن امکان ثبتنام برخط، بیش از ۷۶۰۰ داوطلب از سراسر کشور در سامانه مربوطه نامنویسی کرده و وارد رقابت شدند.
رقابت استخدامی شرکت پتروشیمی تبریز با هدف ایجاد فرصتهای برابر شغلی و تأمین نیروی انسانی کارآمد، متخصص و واجد صلاحیت در ۱۳ گروه شغلی برگزار گردید. گفتنی است این آزمون در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام پذیرفت.
در جریان برگزاری این آزمون، دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نائبرئیس هیئتمدیره شرکت پتروشیمی تبریز، بههمراه جمعی از مدیران شرکت و دستاندرکاران اجرایی، با حضور در حوزههای امتحانی از روند برگزاری آزمون بازدید کرده و بر حسن اجرای مراحل مختلف آن نظارت داشتند.
با برگزاری آزمون کتبی، مرحله نخست این فرآیند به پایان رسید و مراحل بعدی ارزیابی داوطلبان بر اساس زمانبندیهای آتی اطلاعرسانی خواهد شد.