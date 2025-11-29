خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی تبریز؛

تأکید بر عدالت شغلی و جذب نیروهای متخصص؛ نظارت میدانی مدیرعامل بر روند برگزاری

تأکید بر عدالت شغلی و جذب نیروهای متخصص؛ نظارت میدانی مدیرعامل بر روند برگزاری
کد خبر : 1720349
لینک کوتاه کپی شد.

آزمون استخدامی این شرکت، روز جمعه، ۷ آذر ۱۴۰۴ هم‌زمان در چهار حوزه شهر تبریز و یک حوزه در شهر تهران و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. این مرحله از رقابت پس از انتشار آگهی دعوت به همکاری و ثبت‌نام اینترنتی داوطلبان انجام گرفت.

به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز،  در پی انتشار آگهی استخدامی این شرکت و فراهم شدن امکان ثبت‌نام برخط، بیش از ۷۶۰۰ داوطلب از سراسر کشور در سامانه مربوطه نام‌نویسی کرده و وارد رقابت شدند.

رقابت استخدامی شرکت پتروشیمی تبریز با هدف ایجاد فرصت‌های برابر شغلی و تأمین نیروی انسانی کارآمد، متخصص و واجد صلاحیت در ۱۳ گروه شغلی برگزار گردید. گفتنی است این آزمون در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام پذیرفت.

در جریان برگزاری این آزمون، دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی تبریز، به‌همراه جمعی از مدیران شرکت و دست‌اندرکاران اجرایی، با حضور در حوزه‌های امتحانی از روند برگزاری آزمون بازدید کرده و بر حسن اجرای مراحل مختلف آن نظارت داشتند.

با برگزاری آزمون کتبی، مرحله نخست این فرآیند به پایان رسید و مراحل بعدی ارزیابی داوطلبان بر اساس زمان‌بندی‌های آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تأکید بر عدالت شغلی و جذب نیروهای متخصص؛ نظارت میدانی مدیرعامل بر روند برگزاری

تأکید بر عدالت شغلی و جذب نیروهای متخصص؛ نظارت میدانی مدیرعامل بر روند برگزاری

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی