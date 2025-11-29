خبرگزاری کار ایران
همتی خبر داد:

بومی‌سازی فناوری پیشرفته FFS در پتروشیمی ایلام؛ گام راهبردی در کاهش وابستگی خارجی

بومی‌سازی فناوری پیشرفته FFS در پتروشیمی ایلام؛ گام راهبردی در کاهش وابستگی خارجی
رحمان همتی، رئیس مهندسی ساخت و خودکفایی پتروشیمی ایلام، از طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه FFS Bagging Machine با اتکا به توان متخصصان داخلی و همکاری شرکت کنترل فرآیند رادمان خبر داد و این اقدام را «یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مجتمع در مسیر خودکفایی و توسعه فناوری بومی» عنوان کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ رحمان همتی، رئیس مهندسی ساخت و خودکفایی پتروشیمی ایلام، گفت: با پیگیری‌های مدیریتی مهندس شریفی، مدیرعامل محترم، و در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور در تقویت ساخت داخل، پروژه بومی‌سازی فناوری Form–Fill–Seal (FFS) با موفقیت در این مجتمع به اجرا درآمد.

وی ادامه داد:این فناوری که پیش از این به‌طور کامل از شرکت‌های خارجی تأمین می‌شد، در قالب دو دستگاه FFS Bagging Machine با طراحی مهندسی، ساخت، نصب و راه‌اندازی صددرصد داخلی عملیاتی شده است. 

همتی افزود: در اجرای این پروژه، تمامی الزامات استانداردهای بین‌المللی همچون ATEX، CE، سیستم کنترل یکپارچه PLC–HMI و استانداردهای ایمنی عملکردی رعایت شده است.

او با اشاره به ابعاد فنی و دستاوردهای کلیدی پروژه گفت:این طرح علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، موجب ارتقای توان طراحی مهندسی، گسترش عمق ساخت داخل، انتقال ساختارمند دانش فنی و کاهش ریسک‌های عملیاتی شده است. همچنین سازگاری کامل طراحی با شرایط واقعی خط تولید واحد HD و دسترسی پایدار و سریع‌تر به خدمات فنی از دیگر نتایج این اقدام است.

همتی با بیان ایتکه اجرای این پروژه پیام روشنی برای صنعت پتروشیمی دارد ادامه داد: می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، تجهیزات پیشرفته و واردات‌محور را بومی‌سازی کرد و ضریب پایداری و چابکی عملیاتی را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.

وی افزود: موفقیت این پروژه، فرصت جدیدی برای توسعه فناوری در سطح هلدینگ خلیج فارس ایجاد کرده و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تولید صنعتی این تجهیزات در کشور باشد.

رئیس مهندسی ساخت و خودکفایی پتروشیمی ایلام در پایان گفت: این دستاورد نتیجه هم‌افزایی سیاست‌گذاری‌های مدیریتی، تلاش متخصصان داخلی و همکاری مؤثر با شرکت کنترل فرآیند رادمان است و جایگاه پتروشیمی ایلام را در حوزه بومی‌سازی تجهیزات راهبردی بیش از گذشته تقویت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی، یوسف شریفی مدیرعامل پتروشیمی ایلام از روند اجرا و پیشرفت خط بسته بندی بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام

 

 

