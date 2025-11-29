همتی خبر داد:
بومیسازی فناوری پیشرفته FFS در پتروشیمی ایلام؛ گام راهبردی در کاهش وابستگی خارجی
رحمان همتی، رئیس مهندسی ساخت و خودکفایی پتروشیمی ایلام، از طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی دو دستگاه FFS Bagging Machine با اتکا به توان متخصصان داخلی و همکاری شرکت کنترل فرآیند رادمان خبر داد و این اقدام را «یکی از مهمترین دستاوردهای مجتمع در مسیر خودکفایی و توسعه فناوری بومی» عنوان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ رحمان همتی، رئیس مهندسی ساخت و خودکفایی پتروشیمی ایلام، گفت: با پیگیریهای مدیریتی مهندس شریفی، مدیرعامل محترم، و در راستای اجرای سیاستهای کلان کشور در تقویت ساخت داخل، پروژه بومیسازی فناوری Form–Fill–Seal (FFS) با موفقیت در این مجتمع به اجرا درآمد.
وی ادامه داد:این فناوری که پیش از این بهطور کامل از شرکتهای خارجی تأمین میشد، در قالب دو دستگاه FFS Bagging Machine با طراحی مهندسی، ساخت، نصب و راهاندازی صددرصد داخلی عملیاتی شده است.
همتی افزود: در اجرای این پروژه، تمامی الزامات استانداردهای بینالمللی همچون ATEX، CE، سیستم کنترل یکپارچه PLC–HMI و استانداردهای ایمنی عملکردی رعایت شده است.
او با اشاره به ابعاد فنی و دستاوردهای کلیدی پروژه گفت:این طرح علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، موجب ارتقای توان طراحی مهندسی، گسترش عمق ساخت داخل، انتقال ساختارمند دانش فنی و کاهش ریسکهای عملیاتی شده است. همچنین سازگاری کامل طراحی با شرایط واقعی خط تولید واحد HD و دسترسی پایدار و سریعتر به خدمات فنی از دیگر نتایج این اقدام است.
همتی با بیان ایتکه اجرای این پروژه پیام روشنی برای صنعت پتروشیمی دارد ادامه داد: میتوان با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، تجهیزات پیشرفته و وارداتمحور را بومیسازی کرد و ضریب پایداری و چابکی عملیاتی را بهطور قابل توجهی افزایش داد.
وی افزود: موفقیت این پروژه، فرصت جدیدی برای توسعه فناوری در سطح هلدینگ خلیج فارس ایجاد کرده و میتواند زمینهساز گسترش تولید صنعتی این تجهیزات در کشور باشد.
رئیس مهندسی ساخت و خودکفایی پتروشیمی ایلام در پایان گفت: این دستاورد نتیجه همافزایی سیاستگذاریهای مدیریتی، تلاش متخصصان داخلی و همکاری مؤثر با شرکت کنترل فرآیند رادمان است و جایگاه پتروشیمی ایلام را در حوزه بومیسازی تجهیزات راهبردی بیش از گذشته تقویت میکند.
به گزارش روابط عمومی، یوسف شریفی مدیرعامل پتروشیمی ایلام از روند اجرا و پیشرفت خط بسته بندی بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.
روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام