فولاد مبارکه و الگوی ایرانی- اسلامی CFR/ کتاب در برابر موج محتواهای سطحی

به گزارش ایلنا: در دوران شتاب‌گرفته دیجیتال و فرسایش آرام سرمایه فرهنگی در خانواده‌ها، کمتر رویدادی به اندازه رویداد دو روزه «خانواده باکلاس؛ خانواده باکتاب» توانسته نگاه‌ها را به خود جلب کند. ورود گروه فولاد مبارکه به برگزاری بزرگترین رویداد کتاب‌خوانی در صنعت کشور، پرسشی بنیادی را پیش رو می‌گذارد: چرا یک بنگاه صنعتی که معمولاً با فولاد، تکنولوژی، تولید و صادرات شناخته می‌شود، باید تا این حد در فرهنگ و کتاب‌خوانی سرمایه‌گذاری کند؟

پاسخ این پرسش، ساده و سطحی نیست؛ در لایه‌های عمیق‌تر مدیریتی، اجتماعی و آینده‌پژوهانه نهفته است.

رویدادی بزرگ‌تر از ظاهر آن؛ کتاب به‌عنوان یک تصمیم استراتژیک صنعتی

نگاه اولیه به این رویداد، تصویری از یک جشن فرهنگی پرجنب‌وجوش دو روزه است؛ نمایشگاهی با بیش از سه‌هزار عنوان کتاب، برنامه‌های متنوع کودک، حضور نویسندگان، نشست‌های ادبی، اکران فیلم و تخفیف ۴۰ درصدی برای خرید کتاب. اما در عمق ماجرا، با یک تصمیم صنعتی روبه‌رو هستیم.

فولاد مبارکه با این رویداد اعلام می‌کند که توسعه صنعتی، بدون توسعه فرهنگی خانواده‌های کارکنان، سراب است. این شرکت آینده‌ساز، کتاب و فرهنگ را نه به‌عنوان یک فعالیت جنبی، بلکه به‌عنوان «زیرساخت نرم توسعه آینده صنعت» انتخاب کرده است. این انتخاب در بستری شکل می‌گیرد که جهانیان آن را به‌خوبی می‌شناسند: سرمایه انسانی، موتور واقعی رقابت صنعتی است و کیفیت خانواده‌ها، ریشه عملکرد این موتور.

در دهه پیش رو، صنعت فولاد مسیری پیچیده و چندبعدی را طی خواهد کرد: گذار به تولید سبز، دیجیتالی‌سازی، مدیریت انرژی، هوشمندسازی، و نیاز روزافزون به نیروی انسانی خلاق و مقاوم در برابر فشارهای ذهنی. در چنین فضایی، تربیت نسل آینده کارکنان از مدرسه شروع نمی‌شود؛ از خانه و خانواده آغاز می‌شود. فولاد مبارکه با این رویداد، پاسخی روشن به پرسش «چگونه آینده صنعت را بسازیم؟» ارائه می‌دهد:

آینده صنعت، در خانه کارکنان و روی صفحات کتاب‌هایی شکل می‌گیرد که کودکان و والدینشان می‌خوانند.

ورود فولاد مبارکه به این عرصه، یک انتخاب احساسی نیست؛ یک ضرورت صنعتی است.

در نگاه سنتی، سرمایه‌گذاری روی فرهنگ، هزینه تلقی می‌شود. اما صنایع بزرگ جهان این تصور را کنار گذاشته‌اند. پوسکو، آرسلورمیتال، سامسونگ، تویوتا و DHL سال‌هاست برنامه‌های خانواده‌محور را اجرا می‌کنند. دلیل آن روشن است: هزینه نکردن در فرهنگ، به‌مراتب پرهزینه‌تر است.

فرسودگی شغلی، مهاجرت نخبگان، کاهش انگیزه، کاهش بهره‌وری، و بی‌ثباتی ذهنی کارکنان، همه پیامدهای مستقیم بی‌توجهی به فرهنگ و خانواده‌اند.

رویداد دو روزه فولاد مبارکه، به‌جای هزینه، یک سرمایه‌گذاری چندساله است. بازده آن در کاهش ترک شغل، افزایش وفاداری، رشد انگیزه شغلی و بهبود عملکرد نسل جدید آشکار خواهد شد. صنعت امروز به اندازه‌ای پیچیده شده که یک کتاب کودک می‌تواند در آینده صنعتی کشور نقش مهمی داشته باشد.

ضرورت این رویداد در عصر دیجیتالی: کتاب در برابر موج محتواهای سطحی

جهان دیجیتال امروز، کودکان و نوجوانان را در معرض حجم عظیمی از محتواهای سریع و کم‌عمق قرار داده است. این محتواها توان تمرکز، تحلیل و تفکر طولانی را تضعیف می‌کنند؛ مهارت‌هایی که برای کار در صنعت فولاد – صنعتی با فرایندهای پیچیده و نیازمند دقت – حیاتی‌اند. در چنین فضایی، کتاب به‌عنوان تنها رسانه‌ای که تمرکز بلندمدت، تفکر تحلیلی و تخیل پایدار را تقویت می‌کند، نقش نجات‌دهنده دارد. فولاد مبارکه با آگاهی از این خطر، کتاب را به‌عنوان «ضدسم دیجیتال» وارد خانواده‌ها کرده است. این رویداد، پاسخی به شرایط جهان امروز است؛ راهبردی برای حفاظت از ذهن نسل آینده.

فولاد مبارکه در قامت یک بنگاه آینده‌گرا

وقتی رویداد فولاد مبارکه را در کنار نمونه‌های جهانی قرار می‌دهیم، اهمیت آن بهتر نمایان می‌شود.

پوسکو در کره جنوبی، مراکز یادگیری خانوادگی را در دل ساختار خود ایجاد کرده؛ آرسلورمیتال برنامه‌های کتاب‌خوانی و فرهنگ‌محور برای فرزندان کارکنان برگزار می‌کند؛ شرکت‌هایی مانند سامسونگ و DHL برنامه CFR – مسئولیت‌پذیری خانواده‌محور – را پایه مدیریت منابع انسانی خود قرار داده‌اند.

فولاد مبارکه با این رویداد، در مسیر همین غول‌های صنعتی حرکت می‌کند، اما با یک تفاوت هویتی مهم: تکیه بر کتاب و فرهنگ ایرانی. ایران سرزمین کتاب است؛ از گلستان تا شاهنامه. انتخاب کتاب، پیوند صنعت با ریشه‌های فرهنگی جامعه است. این همان نقطه‌ای است که الگوی CFR در فولاد مبارکه را «ایرانی‌تر، عمیق‌تر و ماندگارتر» می‌کند.

از دو روز شاد تا ده‌ها سال آینده‌سازی

تأثیر این رویداد، فقط در ازدحام سالن، خرید کتاب یا هیجان کودکان خلاصه نمی‌شود. اثر واقعی آن در لایه‌های ناپیدا و بلندمدت شکل می‌گیرد. خانواده‌هایی که در این رویداد شرکت کردند، کتاب را دوباره به خانه بازمی‌گردانند؛ کودکان تجربه لذت‌بخش یادگیری را با بازی و خلاقیت پیوند می‌زنند؛ والدین احساس می‌کنند شرکت به زندگی خانوادگی آنها اهمیت می‌دهد. در کوتاه‌مدت، این رویداد نشاط اجتماعی، هویت سازمانی، اعتماد و صمیمیت ایجاد می‌کند. در بلندمدت، ساختار ذهنی نسلی را شکل می‌دهد که قرار است صنایع آینده ایران را مدیریت کند. در دنیایی که رقابت صنایع بر سر «سرمایه انسانی» است، این اتفاق شاید مهم‌تر از احداث یک خط تولید جدید باشد. در واقع فرهنگ‌سازی امروز، آینده‌سازی فرداست.

فولاد مبارکه و الگوی ایرانی- اسلامی CFR؛ خانواده در مرکز توسعه صنعتی

در این رویداد، فولاد مبارکه از مدل CSR – مسئولیت‌پذیری اجتماعی – فراتر می‌رود و وارد مرحله CFR، یعنی مسئولیت‌پذیری خانواده‌محور می‌شود.CFR یعنی شرکت، تنها به کارکنان نگاه نمی‌کند؛ به خانه‌هایشان، فرزندانشان و مسیر رشد فرهنگی‌شان نیز توجه دارد. این نگاه، یک تغییر بنیادین در مدیریت منابع انسانی است. این رویداد، نشان می‌دهد فولاد مبارکه در حال ساخت الگوی CFR ایرانی- اسلامی است؛ الگویی که بر فرهنگ ایرانی، خانواده ایرانی و نیازهای جامعه صنعتی ایران استوار است. این تحول، فولاد مبارکه را از یک شرکت صنعتی به یک «زیست‌بوم فرهنگی–صنعتی» تبدیل می‌کند.

اولین‌بار است که یک شرکت صنعتی، کتاب را نه به‌عنوان ابزار فرهنگی، بلکه به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی به کار می‌گیرد. این رویداد دو روزه، آغازگر دورانی است که در آن صنعت، خانواده را بخشی از مسیر پیشرفت خود می‌بیند. فولاد مبارکه ثابت می‌کند که آینده صنایع بزرگ، در کارخانه‌ها ساخته نمی‌شود؛ در ذهن کودکان، در خانه‌های کارکنان و در کتاب‌هایی که نسل بعد می‌خواند شکل می‌گیرد.

و سرانجام، این رویداد یک پیام تاریخی دارد:

فولاد فقط محصول سخت صنایع نیست؛ گاهی می‌تواند سازنده نرم‌ترین و ماندگارترین بخش‌های جامعه باشد: فرهنگ، خانواده و آینده.

