به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد و نورد سبا، این سامانه با هدف بهبود تحلیل داده‌ها، ارتقای دقت تصمیم‌گیری و افزایش بهره‌وری سازمانی طراحی شده و با ایجاد بستری یکپارچه برای جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌های عملکردی، دیدگاهی شفاف و قابل‌اعتماد از وضعیت شرکت ارائه می‌دهد.

حسین ترکی، رئیس واحد سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، در این خصوص اظهار داشت: با راه‌اندازی سرویس هوش تجاری، مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان می‌توانند با اتکا به داده‌های واقعی و به‌روز، تصمیماتی سریع‌تر، دقیق‌تر و اثربخش‌تر اتخاذ کنند. این سرویس گامی مؤثر در جهت بهبود مدیریت داده‌ها و ارتقای عملکرد سازمان محسوب می‌شود.

سینا حبیب‌نیا، کارشناس واحد سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، درباره ویژگی‌های این سرویس گفت: زیرساخت ایجادشده در حوزه هوش تجاری این امکان را برای کارکنان فراهم می‌سازد تا داده‌ها را تحلیل و گزارش‌های مدیریتی را به‌صورت عمومی یا بر اساس نیازهای تخصصی منتشر کنند. علاوه بر این، سامانه قابلیت ارائه داشبوردهای تحلیلی و نمایش‌های تصویری از شاخص‌های عملکردی را دارد که موجب افزایش شفافیت و سرعت تصمیم‌گیری در سازمان می‌شود.

گفتنی است؛ استفاده از توانمندی‌های تحلیل داده و هوش تجاری از پیش‌نیازهای اساسی تحول دیجیتال در صنایع بزرگ است و به‌طور مشخص راه‌اندازی این سرویس در شرکت فولاد و نورد سبا، گامی مهم در راستای تحقق اهداف کلان سازمان و بهینه‌سازی فرایندهای مدیریتی و عملکردی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/