خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در مسیر تحقق تحول دیجیتال انجام شد؛

راه‌اندازی سرویس هوش تجاری در شرکت فولاد و نورد سبا

راه‌اندازی سرویس هوش تجاری در شرکت فولاد و نورد سبا
کد خبر : 1719732
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت و حرکت در مسیر تحول دیجیتال، واحد سیستم‌ها و فناوری اطلاعات این شرکت موفق به راه‌اندازی سرویس هوش تجاری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد و نورد سبا، این سامانه با هدف بهبود تحلیل داده‌ها، ارتقای دقت تصمیم‌گیری و افزایش بهره‌وری سازمانی طراحی شده و با ایجاد بستری یکپارچه برای جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌های عملکردی، دیدگاهی شفاف و قابل‌اعتماد از وضعیت شرکت ارائه می‌دهد.

حسین ترکی، رئیس واحد سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، در این خصوص اظهار داشت: با راه‌اندازی سرویس هوش تجاری، مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان می‌توانند با اتکا به داده‌های واقعی و به‌روز، تصمیماتی سریع‌تر، دقیق‌تر و اثربخش‌تر اتخاذ کنند. این سرویس گامی مؤثر در جهت بهبود مدیریت داده‌ها و ارتقای عملکرد سازمان محسوب می‌شود.

سینا حبیب‌نیا، کارشناس واحد سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، درباره ویژگی‌های این سرویس گفت: زیرساخت ایجادشده در حوزه هوش تجاری این امکان را برای کارکنان فراهم می‌سازد تا داده‌ها را تحلیل و گزارش‌های مدیریتی را به‌صورت عمومی یا بر اساس نیازهای تخصصی منتشر کنند. علاوه بر این، سامانه قابلیت ارائه داشبوردهای تحلیلی و نمایش‌های تصویری از شاخص‌های عملکردی را دارد که موجب افزایش شفافیت و سرعت تصمیم‌گیری در سازمان می‌شود.

گفتنی است؛ استفاده از توانمندی‌های تحلیل داده و هوش تجاری از پیش‌نیازهای اساسی تحول دیجیتال در صنایع بزرگ است و به‌طور مشخص راه‌اندازی این سرویس در شرکت فولاد و نورد سبا، گامی مهم در راستای تحقق اهداف کلان سازمان و بهینه‌سازی فرایندهای مدیریتی و عملکردی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی