برگزاری مراسم پرفیض عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه(س) در بیمه ایران
همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها امروز پس از نماز ظهر و عصر، مراسم باشکوه و معنوی عزاداری با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، اعضای هیئت مدیره، معاونین، مدیران کل و همکاران در نمازخانه ساختمان ستادی بیمه ایران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این برنامه با مداحی و مرثیهخوانی برای صدیقه طاهره(س) آغاز شد.
در ادامه مراسم، ذاکر اهلبیت(ع) با خواندن نوحه و روضهجانسوز از مصائب و مظلومیت حضرت زهرا(س)، فضای حزنانگیز و معنوی ویژهای در محیط مراسم ایجاد کردند و حاضران با چشمانی اشکبار در سوگ دختر نبی مکرم اسلام(ص) به عزاداری پرداختند.
همچنین در سخنرانی این برنامه، اشارهای به مقام والای حضرت زهرا(س) و جلوههای برجسته شخصیت ایشان از جمله بندگی خالصانه، دفاع از حق و استقامت در راه ولایت شد.
گفتنی است؛ در پایان به مناسبت همزمانی این ایام با هفته بسیج، به نقش ارزشمند بسیج در پاسداری از انقلاب و خدمترسانی به مردم نیز اشاره شد.