برگزاری مراسم پرفیض عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه‌(س) در بیمه ایران

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این برنامه با مداحی و مرثیه‌خوانی برای صدیقه طاهره(س) آغاز شد.

در ادامه مراسم، ذاکر اهل‌بیت(ع) با خواندن نوحه‌ و روضه‌جانسوز از مصائب و مظلومیت حضرت زهرا(س)، فضای حزن‌انگیز و معنوی ویژه‌ای در محیط مراسم ایجاد کردند و حاضران با چشمانی اشکبار در سوگ دختر نبی مکرم اسلام(ص) به عزاداری پرداختند.

همچنین در سخنرانی این برنامه، اشاره‌ای به مقام والای حضرت زهرا(س) و جلوه‌های برجسته شخصیت ایشان از جمله بندگی خالصانه، دفاع از حق و استقامت در راه ولایت شد.

گفتنی است؛ در پایان به مناسبت همزمانی این ایام با هفته بسیج، به نقش ارزشمند بسیج در پاسداری از انقلاب و خدمت‌رسانی به مردم نیز اشاره شد.

