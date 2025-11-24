خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مراسم پرفیض عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه‌(س) در بیمه ایران

برگزاری مراسم پرفیض عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه‌(س) در بیمه ایران
کد خبر : 1718646
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا‌ سلام‌الله‌علیها امروز پس از نماز ظهر و عصر، مراسم باشکوه و معنوی عزاداری با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، اعضای هیئت مدیره، معاونین، مدیران کل و همکاران در نمازخانه ساختمان ستادی بیمه ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این برنامه با  مداحی و مرثیه‌خوانی برای صدیقه طاهره(س) آغاز شد.

 در ادامه مراسم، ذاکر اهل‌بیت(ع) با خواندن نوحه‌ و روضه‌جانسوز از مصائب و مظلومیت حضرت زهرا(س)، فضای حزن‌انگیز و معنوی ویژه‌ای در محیط مراسم ایجاد کردند و حاضران با چشمانی اشکبار در سوگ دختر نبی مکرم اسلام(ص) به عزاداری پرداختند.

همچنین در سخنرانی این برنامه، اشاره‌ای به مقام والای حضرت زهرا(س) و جلوه‌های برجسته شخصیت ایشان از جمله بندگی خالصانه، دفاع از حق و استقامت در راه ولایت شد.

گفتنی است؛ در پایان به مناسبت همزمانی این ایام با هفته بسیج، به نقش ارزشمند بسیج در پاسداری از انقلاب و خدمت‌رسانی به مردم نیز  اشاره شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات