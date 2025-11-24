بانک سپه قهرمانی تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در مسابقات آسیایی را تبریک گفت
بانک سپه حامی تیم ملی فوتبال هفت نفره جانبازان و توانیابان کشور، قهرمانی این تیم را در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در متن این پیام آمده است:
بانک سپه به عنوان حامی تیم ملی فوتبال هفت نفره جانبازان و توانیابان کشورمان با کمال مسرت و افتخار، قهرمانی این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه و انتخابی تیم ملی را به همه بازیکنان پرتلاش، کادر فنی و مدیران این تیم و آحاد مردم شریف کشورمان تبریک و تهنیت عرض میکند.
این قهرمانی ارزشمند و پیروزی بزرگ، نشان از عزم راسخ، تلاش بی وقفه، همبستگی و اراده قوی شما افتخارآفرینان عزیز دارد که در میادین بزرگ بینالمللی موجب غرور و سربلندی ملت سرافراز ایران شدید و بار دیگر پرچم مقدس میهنمان را پیش چشم جهانیان به اهتزاز درآوردید و الهامبخش جوانان و ورزشکاران سراسر کشور شدید.
بانک سپه به عنوان حامی ورزش کشور، پشتیبانی از استعدادها و قهرمانان ملی را در اولویت مسئولیتهای اجتماعی خود قرار داده و مفتخر است تا با حمایت از افتخارآفرینان و مدالآوران ملی، مسیر این عزیزان را برای درخشش بیشتر وکسب موفقیتهای بالاتر هموار نماید.
بر خود میبالیم که با افتخار همراهتان بودیم. امید است با استعانت از پروردگار متعال، مسیر قهرمانی و موفقیتهایتان در تمامی میادین بزرگ و معتبر بینالمللی ادامه یابد، با آرزوی سربلندی، بهروزی و تندرستی برای شما و تمامی قهرمانان سربلند وطن، همواره در اوج بمانید.