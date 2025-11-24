امکان وکالتی کردن حسابهای بانک سپه برای ثبتنام خودروهای وارداتی فراهم شد
مشتریان گرانقدر بانک سپه میتوانند با وکالتی کردن حساب خود نزد بانک سپه با مبلغ موجودی ۵۰۰ میلیون تومان در طرح ثبت نام خودروهای وارداتی آذرماه 1404 شرکت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه میتوانند در بازه زمانی روز یکشنبه 2 آذرماه تا ساعت 24:00 یکشنبه 9 آذرماه با وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک Ib.banksepah.ir و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای وارداتی اقدام نمایند.

مهلت وکالتی نمودن حسابها

از

تا

یکشنبه
1404.09.02

ساعت 23:59 یکشنبه
1404.09.09