به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه می‌توانند در بازه زمانی روز یکشنبه 2 آذر‌‎ماه تا ساعت 24:00 یکشنبه 9 آذر‌ماه با وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک Ib.banksepah.ir و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای وارداتی اقدام نمایند.

مهلت وکالتی نمودن حساب‌ها از تا یکشنبه 1404.09.02 ساعت 23:59 یکشنبه 1404.09.09

