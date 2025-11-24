خبرگزاری کار ایران
امکان وکالتی کردن حساب‌های بانک سپه برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی فراهم شد

کد خبر : 1718333
مشتریان گرانقدر بانک سپه می‌توانند با وکالتی کردن حساب خود نزد بانک سپه با مبلغ موجودی ۵۰۰ میلیون تومان در طرح ثبت نام خودرو‌های وارداتی آذر‌ماه 1404 شرکت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه می‌توانند در بازه زمانی روز یکشنبه 2 آذر‌‎ماه تا ساعت 24:00 یکشنبه 9 آذر‌ماه با وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک  Ib.banksepah.ir  و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای وارداتی اقدام نمایند.

مهلت وکالتی نمودن حساب‌ها

از

تا

یکشنبه

1404.09.02

ساعت 23:59 یکشنبه

1404.09.09
