خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
کد خبر : 1718329
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است: 

فرا رسیدن سالروز شهادت جانسوز بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) و ایام سوگواری فاطمیه را تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

حضرت زهرا (س)، بانویی بود که در زمانه‌ای آکنده از جهل و تبعیض، با اندیشه‌ای روشن و ایمانی استوار، معنای واقعی زن، مادر و همسر را در قامت انسانی الهی به تصویر کشید. او یاور و همراه پدر در مسیر رسالت، پشتیبان و دلگرم‌کننده همسر در راه ولایت، و پرورش‌دهنده نسلی از نور و ایمان بود؛ نسلی که دوازده اختر تابناک امامت از دامان پاکش طلوع کردند و آسمان هدایت را برای همیشه منور ساختند.

حضرت فاطمه زهرا (س) نماد جاودانه‌ عفاف، آزادگی، ایثار و مسئولیت‌پذیری است؛ الگویی بی‌مانند برای تمامی انسان های آزاده‌ای که در جست‌وجوی عزت، عدالت و حقیقت‌ هستند. ایشان بانویی است که در سکوت مظلومیت، فریاد بیداری سر داد و با تمام وجود از حریم ولایت و حقانیت دفاع کرد؛ بانویی که در هر عصر و زمان، الهام‌بخش ایستادگی، عشق و ایمان است.

بانوان فرهیخته و مادران فرزانه این سرزمین، با تأمل در سیره و سلوک حضرت زهرا (س)، می‌توانند راه روشنی از تعالی انسان، پایداری در مسیر حق، و آفرینش جامعه‌ای سرشار از ایمان و اخلاق را فرا راه خود ببینند.

بار دیگر فرارسیدن ایام شهادت این بانوی بزرگ اسلام و الگوی جاودانه انسانیت را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و عموم هم‌میهنان گرامی، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند سبحان، توفیق تأسی به سیره و منش نورانی آن حضرت را برای همگان مسئلت دارم.

اسماعیل للـه‌گان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب