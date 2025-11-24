پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، متن پیام به این شرح است:

فرا رسیدن سالروز شهادت جانسوز بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) و ایام سوگواری فاطمیه را تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

حضرت زهرا (س)، بانویی بود که در زمانه‌ای آکنده از جهل و تبعیض، با اندیشه‌ای روشن و ایمانی استوار، معنای واقعی زن، مادر و همسر را در قامت انسانی الهی به تصویر کشید. او یاور و همراه پدر در مسیر رسالت، پشتیبان و دلگرم‌کننده همسر در راه ولایت، و پرورش‌دهنده نسلی از نور و ایمان بود؛ نسلی که دوازده اختر تابناک امامت از دامان پاکش طلوع کردند و آسمان هدایت را برای همیشه منور ساختند.

حضرت فاطمه زهرا (س) نماد جاودانه‌ عفاف، آزادگی، ایثار و مسئولیت‌پذیری است؛ الگویی بی‌مانند برای تمامی انسان های آزاده‌ای که در جست‌وجوی عزت، عدالت و حقیقت‌ هستند. ایشان بانویی است که در سکوت مظلومیت، فریاد بیداری سر داد و با تمام وجود از حریم ولایت و حقانیت دفاع کرد؛ بانویی که در هر عصر و زمان، الهام‌بخش ایستادگی، عشق و ایمان است.

بانوان فرهیخته و مادران فرزانه این سرزمین، با تأمل در سیره و سلوک حضرت زهرا (س)، می‌توانند راه روشنی از تعالی انسان، پایداری در مسیر حق، و آفرینش جامعه‌ای سرشار از ایمان و اخلاق را فرا راه خود ببینند.

بار دیگر فرارسیدن ایام شهادت این بانوی بزرگ اسلام و الگوی جاودانه انسانیت را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و عموم هم‌میهنان گرامی، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند سبحان، توفیق تأسی به سیره و منش نورانی آن حضرت را برای همگان مسئلت دارم.

اسماعیل للـه‌گان