به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی از امروز یکشنبه دوم آذرماه آغاز شده و تا یکشنبه ۹ آذرماه ادامه خواهد داشت.