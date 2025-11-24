امکان وکالتی کردن حساب مشتریان بانک ملی برای ثبتنام خرید خودروهای وارداتی
مشتریان بانک ملی ایران میتوانند برای شرکت در مرحله جدید ثبتنام خودروهای وارداتی، حساب خود را بهصورت غیرحضوری و از طریق سامانه «فیروزه» وکالتی کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که مرحله جدید ثبتنام خودروهای وارداتی از امروز یکشنبه دوم آذرماه آغاز شده و تا یکشنبه ۹ آذرماه ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، مشتریانی که قصد خرید خودروهای وارداتی را دارند، میتوانند فرآیند وکالتیکردن حساب خود را با مبلغ مسدودی ۵۰۰ میلیون تومان از طریق سامانه فیروزه انجام دهند؛ امری که بدون مراجعه حضوری به شعب بانک امکانپذیر است.