وی با اشاره به وضعیت کنونی این شرکت گفت: ذخیره سنگ‌آهن شرکت چادرملو به پایان رسیده و شرکت ناگزیر به خرید مواد اولیه شده است، اما با وجود این چالش؛ شاخص‌های تولید و فروش همچنان روندی قابل قبول و مثبت دارد.

دکتر توکلی‌رودی نماینده مردم خواف و رشتخوار در این گفت‌وگو، تصویری شفاف و البته نگران‌کننده از وضعیت خوراک چادرملو ارائه کرد و با اشاره به تجربه بازدید از پهنه‌های مختلف معدنی کشور افزود: اگر بخواهم منصفانه بگویم؛ بنده تقریباً تمام پهنه‌های معدنی کشور را از نزدیک دیده‌ام؛ از گل‌گهر و گهرزمین تا میدکو، زرند و سنگان. با اطمینان می‌گویم شرکت چادرملو؛ منضبط‌‌‌ ‌‌‌ترین و یکی از موفق‌ترین مجموعه‌های معدنی کشور است، اما افسوس و صد افسوس که امروز این مجموعه پرافتخار و بزرگ ملی؛ با کمبود خوراک و ماده اولیه روبه‌روست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه تأمین ماده اولیه برای شرکت چادرملو امروز نه یک انتخاب، بلکه یک مسئولیت ملی است، گفت: به ‌عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده شورایعالی معادن، وظیفه خود می‌دانیم خوراک موردنیاز این صنعت بزرگ را تأمین کنیم؛ صنعت بزرگی که اگر از حرکت بایستد، زنجیره فولاد کشور آسیب می‌بیند.

وی همچنین به دیدار صبحگاهی خود با دکتر دهقانی مدیرعامل شرکت چادرملو اشاره کرد و گفت: امروز صبح در دیداری با دکتر دهقانی جلسه بسیار مثبت و ارزشمندی داشتیم. دغدغه‌مندی دکتر دهقانی کاملاً ملموس و تلاش‌های وی برای رفع این دغدغه‌ها واقعاً قابل ستایش و تقدیر است.

دکتر توکلی‌رودی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم با همراهی دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت تأمین ماده اولیه برای این شرکت را به ‌سرعت فراهم کنیم.