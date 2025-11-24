خبرگزاری کار ایران
دکتر توکلی‌رودی عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با «اقتصاد ملت»:

چادرملو یکی از موفق‌ترین و منضبط‌‌ ‌‌ترین مجموعه‌های معدنی کشور است/ تأمین ماده اولیه چادرملو یک ضرورت ملی برای حفظ زنجیره فولاد است

دکتر توکلی‌رودی عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس در گفت‌وگو با «اقتصاد ملت» با اشاره به پایان یافتن ذخایر سنگ‌آهن چادرملو و آغاز خرید مواد اولیه؛ عملکرد این شرکت را همچنان مثبت و منظم دانست و تأکید کرد: تأمین خوراک برای تداوم فعالیت این مجموعه بزرگ معدنی یک ضرورت ملی است.

به گزارش   ایلنا به نقل از  روابط عمومی چادرملو،  دکتر امیر توکلی‌رودی عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس در حاشیه آخرین روز از بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌متافو در بازدید از غرفه شرکت معدنی‌وصنعتی چادرملو از تلاش‌ها برای نجات این غول معدنی و تأمین ماده اولیه حیاتی آن خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت کنونی این شرکت گفت: ذخیره سنگ‌آهن شرکت چادرملو به پایان رسیده و شرکت ناگزیر به خرید مواد اولیه شده است، اما با وجود این چالش؛ شاخص‌های تولید و فروش همچنان روندی قابل قبول و مثبت دارد.

دکتر توکلی‌رودی نماینده مردم خواف و رشتخوار در این گفت‌وگو، تصویری شفاف و البته نگران‌کننده از وضعیت خوراک چادرملو ارائه کرد و با اشاره به تجربه بازدید از پهنه‌های مختلف معدنی کشور افزود: اگر بخواهم منصفانه بگویم؛ بنده تقریباً تمام پهنه‌های معدنی کشور را از نزدیک دیده‌ام؛ از گل‌گهر و گهرزمین تا میدکو، زرند و سنگان. با اطمینان می‌گویم شرکت چادرملو؛ منضبط‌‌‌ ‌‌‌ترین و یکی از موفق‌ترین مجموعه‌های معدنی کشور است، اما افسوس و صد افسوس که امروز این مجموعه پرافتخار  و بزرگ ملی؛ با کمبود خوراک و ماده اولیه روبه‌روست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه تأمین ماده اولیه برای شرکت چادرملو امروز نه یک انتخاب، بلکه یک مسئولیت ملی است، گفت: به ‌عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده شورایعالی معادن، وظیفه خود می‌دانیم خوراک موردنیاز این صنعت بزرگ را تأمین کنیم؛ صنعت بزرگی که اگر از حرکت بایستد، زنجیره فولاد کشور آسیب می‌بیند.

وی همچنین به دیدار صبحگاهی خود با دکتر دهقانی مدیرعامل شرکت چادرملو اشاره کرد و گفت: امروز صبح در دیداری با دکتر دهقانی جلسه بسیار مثبت و ارزشمندی داشتیم. دغدغه‌مندی دکتر دهقانی کاملاً ملموس و تلاش‌های وی برای رفع این دغدغه‌ها واقعاً قابل ستایش و تقدیر است.

دکتر توکلی‌رودی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم با همراهی دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت تأمین ماده اولیه برای این شرکت را به ‌سرعت فراهم کنیم.

انتهای پیام/
