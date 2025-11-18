پشت صحنه فرخوان تعویض قطعات بخاری پژو 206 و 207 توسط ایران خودرو چه بود ؟ وظیفه یا لطف درحق مشتری !

صنعت خودرو در مرحله‌ای قرار گرفته که نه تنها ارتقای کیفیت محصولات، بلکه رضایتمندی مشتریان و پاسخگویی شفاف لازمه بقای شرکت است و بس چرا ؟

دلیل این مهم پر واضح است بخش خصوصی به دنبال رضایت مشتری است که مشتری پایدار داشته باشدو با درامد پایدار بتواند چرخه تولید و فروش را به سمت سود دهی ببرد و مانع از ورشکستگی شود در مقابل بخش دولتی اصولا پاسخگوی زیان ناشی از کیفیت محصول نیست زیرا زیان توسط دولت جبران می شود

ماجرای فراخوان 206 .207 چه بود ؟

تعویض رایگان «قطعه محافظ سیستم گرمایشی» در محصولات خانواده 206 (پژو ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا) یعنی همه ماشین های تولید شده از 24 سال پیش تاکنون

این قطعات چه مشکلی داشتند ؟

1.هر قطعه در صنعت خودروسازی دارای استاندارد زمانی و کیفی مشخصی است و با استفاده از قطعه ایرادات ان مشخص می شود و با بالارفتن عمر استفاده بخصوص بیش از ۱۰ سال، بخشی از قطعات فرسوده می‌شود‌.

2.از اواخر دهه ۱۳۹۰ گزارش‌های پراکنده‌ای درباره نشت آب داغ از رادیات بخاری از سمت راننده در برخی خودروهای خانواده ۲۰۶ در فضای مجازی و سامانه‌های رسیدگی به شکایات ثبت شده بود

3.قطعه رادیات بخاری در خودروهای 206 و 207 سمت کنسول وسط خودرو نزدیک پای راننده خودرو جانمایی شده بوده و گاهی در اثر استفاده نادقیق (نریختن ضد یخ و رسوب‌گیری رادیات) یا مراجعه به شبکه تعمیرگاهی غیر اصولی، در گذر زمان با مشکل سوب یا گرفتگی مواجه میشده و بعد از نشتی آب داغ، قطعه محافظی که روی آن نصب بوده و البته طراحی و استاندارد تولید پژو را هم داشته، نمیتوانسته جلوی آب داغ را بگیرد و ممکن است حرارت ان پای راننده را بسوزاند

چرا اکنون نسبت به تعویض این قطعه اقدام شد؟

اصولا در زمستان از بخاری خودرو استفاده می شود والان زمانی است که مدیریت جدید ایران‌خودرو به این نتیجه رسید که قبل از شروع زمستان واستفاده ازبخاری بایدمشکل این نوع ماشین ها با اعلام رسمی وشفافیت درموضوع نسبت به تعویض ان اقدام می گردید تا مشکل برای دارنندگان این خودرو ها ایجاد نشود

فراخوان ایران خودرو چیست ؟

1. تعویض 100 درصدی رایگان قطعه مذکور در تمام خودروهای تولید شده خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا از سال ۱۳۸۰ تا کنون در بیش از ۶۰۰ نمایندگی مجاز

2. پوشش بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو (از ۲۴ سال پیش تاکنون)

نکته قابل توجه :

در بسیاری از کشورهای دنیا، فراخوان‌های ایمنی معمولاً محدود به خودروهای جدید تولید شده یا نهایتا یکسال اخیر است. اما مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو برای جلب رضایت مشتریان تمام خودروهای 24 سال اخیر را هدف قرار داد و این را وظیفه خود می داند نه لطف درحق مشتری

