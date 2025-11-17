گامی مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران، با اشاره به اهمیت اجرای فرآیند گزیر اظهار داشت: در مواجهه با ابرچالش بانک آینده، اقدامی مهم و تأثیرگذار صورت گرفت. هرچند این تصمیم می‌بایست زودتر اتخاذ می‌شد، اما اکنون لازم است از تمامی مسئولان و مجریان این فرآیند، به‌ویژه مدیران بانک ملی و بانک مرکزی که با جدیت پای کار آمدند، صمیمانه قدردانی شود.