ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران؛
گامی مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور
نماینده مردم بوشهر و دشتستان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تصمیمگیرندگان و مجریان ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران، این اقدام را حرکتی بزرگ و بهموقع در راستای حل یکی از چالشهای اساسی نظام بانکی کشور ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابراهیم رضایی در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران، با اشاره به اهمیت اجرای فرآیند گزیر اظهار داشت: در مواجهه با ابرچالش بانک آینده، اقدامی مهم و تأثیرگذار صورت گرفت. هرچند این تصمیم میبایست زودتر اتخاذ میشد، اما اکنون لازم است از تمامی مسئولان و مجریان این فرآیند، بهویژه مدیران بانک ملی و بانک مرکزی که با جدیت پای کار آمدند، صمیمانه قدردانی شود.
وی با تأکید بر مدیریت موفق این تحول افزود: فرآیند ادغام بدون ایجاد تنش و چالشهای جدی پیش رفت و نگرانیهای اولیه در خصوص احتمال بروز مشکل برای سپردهگذاران نیز برطرف شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تأثیر این ادغام بر اقتصاد کشور را مثبت دانست و خاطرنشان کرد: بانک آینده ماهانه زیانهای قابل توجهی از جمله ناترازی، بدهی و زیان انباشته به اقتصاد کشور تحمیل میکرد که با این اقدام، از ادامه این روند جلوگیری شد. اکنون میتوان با اطمینان گفت که زیان جدیدی از سوی این بانک به کشور وارد نخواهد شد و این خود یک دستاورد مهم تلقی میشود.