فراتر از گزارش سال: دانش و نوآوری کروز بر روی صحنه
روز گذشته، رویداد گزارش سال ۱۴۰۳ کروز در فضایی تخصصی برگزار شد. این رویداد با استقبال چشمگیر فعالان و علاقهمندان صنعت قطعهسازی، مدیران صنعتی و استادان دانشگاه مواجه شد. در پایان این نشست، خبرنگاران رسانههای عمومی و تخصصی نیز با طرح پرسشهای چالشبرانگیز، با مدیران و متخصصان کروز به گفتوگو پرداختند.
به گزارش ایلنا؛ در ابتدای مراسم، مدیرعامل کروز با اشاره به اینکه مطالب ارائه شده فراتر از عملکرد سال ۱۴۰۳ است و تاریخچه کروز را نیز دربرمیگیرد، گفت: «در این مراسم خواهیم گفت که طی این چهل و چند سال چه آموختیم؟ چطور رشد کردیم و چه کار خواهیم کرد تا بهتر شویم؟» سپس مدیر روابط عمومی کروز ضمن تبیین چرایی برگزاری این رویداد و منحصر به فرد بودن آن در فضای صنعتی کشور، به بررسی گزارشهای سال شرکتهای پیشرو جهانی پرداخت و تصریح کرد: «نگارش این گزارش، پروژهای بود که نزدیک 10 ماه به طول انجامید و تمامی مدیران شرکت کروز درگیر آن بودند و دادههای آن کاملا صحتسنجی شدهاند.»
تحلیل تخصصی فرایندهای لجستیک و توسعه محصول
در ادامه، ارائههای تخصصی آغاز شد. مهندس پویا شجاعی، مدیر تغذیه خط کروز، به تشریح فرایند برنامهریزی و لجستیک در صنعت قطعهسازی و چالشهای خاص کشور در این حوزه پرداختند. ایشان با توضیح مفهوم لیدتایم (Lead Time) یعنی مدت زمان ایجاد سفارش خرید تا دریافت یک قطعه صنعتی، گفتند: «لیدتایم از یک هفته برای قطعات داخلی تا ۲۷۰ روز برای برخی از قطعات خارجی متغیر است. این به معنای نیاز به برنامهریزی یک ساله برای قطعهای است که امروز سفارش داده میشود.»
سپس مهندس محمدرضا عطار، معاون توسعه محصول کروز، توضیح داد که ایدهها چگونه در این شرکت به محصول تبدیل میشوند و آخرین محصولات کروز را معرفی کرد. وی برای توضیح تفاوت قیمت محصولات کروز با سایر محصولات در بازار، تفاوت میان تولیدکنندگان Tier 1 و Aftermarket را تشریح کرد. وی افزود: «قطعهسازان Aftermarket معمولا ارتباط مستقیم با خودروساز ندارند و طراحیهایشان مبتنی بر مهندسی معکوس یا کپیبرداری است. در مقابل، قطعهسازانی که در زنجیره تامین اصلی (مانند کروز) هستند، علاوه بر استاندارد ISO 9001، ملزم به انجام فرایندهای طراحی و ساخت بر اساس استاندارد IATF هستند و باید تستهای خاص خودروساز را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند. مدل اقتصادی کروز سالها است که بر مبنای نیاز مشتری و انجام کامل فرایندهای تست و طراحی شکل گرفته و همین، تفاوت کیفیت و قیمت را توجیه میکند.»
نقش آفرینی داخلیسازی: صرفهجویی ارزی و خوداتکایی
بخشی از موفقیتهای داخلیسازی کروز توسط مدیران مربوطه توضیح داده شد. مهندس اسداله معینی، مدیر ماشینسازی، با بیان اینکه کروز تقریبا تمامی نیازمندیهای خود به قالب، تعمیرات و نگهداری آنها را در داخل ایجاد کرده است، گفت: «ما در سال گذشته ۱۶۳ قالب ساختیم که ارزش دلاری آن ۲.۵ میلیون دلار بوده است و در یک روند هفت ساله توانستیم تعداد قالبهای ساخته شده در شرکت را به هفت برابر برسانیم.» همچنین مهندس احمد فراهانی، مدیر تجهیزات تست و اتوماسیون صنعتی، ضمن تشریح فعالیتهای این واحد در ساخت انواع ربات، پردازش تصویر و دستگاههای تست، اعلام کرد: «در سال گذشته، ۳۳۳ پروژه توسط این واحد تحویل داده شده که منجر به بیش از ۷.۲ میلیون یورو صرفهجویی شده است.»
مسئولیت اجتماعی: قصه مادر مهربان کروز
توضیحات مدیران با «قصه مادر مهربان کروز» به پایان رسید. مریم ذبیحی، مدیر واحد مادر، به اقدامات گسترده کروز در حوزه مسئولیت اجتماعی، مددکاری، درمان، رفاه، تغذیه، ورزش و سلامت اشاره کرد. در حین مراسم، ویدیوهایی از باشگاههای ورزشی کروز به نمایش درآمد که مورد توجه حضار قرار گرفت.
رویداد گزارش سال ۱۴۰۳ کروز با نشست خبری به پایان رسید و نسخه مکتوب گزارش سال به مهمانان تقدیم شد.