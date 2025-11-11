رویداد گزارش سال 1403 را آنلاین ببینید

به گزارش ایلنا؛ گزارش سال 1403 کروز، امروز با جمعی از مدیران، رسانه‌ها، متخصصان و فعالان حوزه صنعت قطعه‌سازی رونمایی می‌شود. این برنامه، گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای همکارانمان در بخش‌های مختلف کروز طی سالیان است.

بنابراین مشتاقیم تا تمامی همکاران این گزارش را ورق بزنند و نظراتشان را با ما در میان بگذارند. با توجه به محدودیت‌ در پذیرش مهمانان، تلاش کرده‌ایم تا امکان حضور آنلاین را فراهم کنیم؛ همه کروزی‌ها از ساعت 14:30 امروز به حضور آنلاین در این برنامه دعوت هستند.

جهت مشاهده آنلاین مراسم رونمایی گزارش سال ۱۴۰۳ در صفحه رسمی آپارات شرکت کروز، کلیک کنید.