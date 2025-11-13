اعتماد شما، محرک نوآوری های ماست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ بانک ایران زمین با ترکیب خدمات حضوری و دیجیتال، یک اکوسیستم مالی کامل را در اختیار مشتریان قرار داده است که می توانند در هر لحظه و هر مکان، حتی برای افتتاح حساب، به بانک خود دسترسی داشته باشند.

پشتیبانی یک میلیون و 300 هزار مشتری برای صدها خدمت بانکی و مالی در یکسال گذشته و حضور بیش از 20 هزار مشتری به صورت مستمر و روزانه در شعب بانک ایران زمین، همراه با ثبت مراجعه غیر حضوری 200 هزار نفری با بیش از یک میلیون بار مراجعه روزانه و 14 میلیون مراجعه در طول سال گذشته به پلتفرم‌ های دیجیتال، گواه اعتماد مردم به این نهاد مالی است.

ترکیب این دو بستر خدمت رسانی (حضوری و دیجیتال) نشان از عمق همراهی بانک ایران زمین با مشتریان خود در تمامی عرصه ‌های مالی و بانکی است .

اعتماد مشتریان به بانک ایران زمین، تعهدی روزافزون برای ارتقای کیفیت خدمات و خلق نوآوری‌ های بیشتر در راستای رضایت هرچه بیشتر هموطنان است.

اپلیکیشن های بانک ایران زمین به صورت 24 ساعته به تمامی خدمات شعب، حتی بازگشایی حساب دسترسی دارد و مشتریان می توانند به آسانی امور بانکی خود را انجام دهند.

برای نصب اپلیکیشن های فرازبانک و همراه بانک ایران زمین اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/