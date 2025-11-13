بانک ایران زمین:
اعتماد شما، محرک نوآوری های ماست
بانک ایران زمین روزانه میزبان صدها هزار ایرانی برای مدیریت امور مالی خود است. این حجم از اعتماد، مسئولیتی بزرگ برای ما خلق کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ بانک ایران زمین با ترکیب خدمات حضوری و دیجیتال، یک اکوسیستم مالی کامل را در اختیار مشتریان قرار داده است که می توانند در هر لحظه و هر مکان، حتی برای افتتاح حساب، به بانک خود دسترسی داشته باشند.
پشتیبانی یک میلیون و 300 هزار مشتری برای صدها خدمت بانکی و مالی در یکسال گذشته و حضور بیش از 20 هزار مشتری به صورت مستمر و روزانه در شعب بانک ایران زمین، همراه با ثبت مراجعه غیر حضوری 200 هزار نفری با بیش از یک میلیون بار مراجعه روزانه و 14 میلیون مراجعه در طول سال گذشته به پلتفرم های دیجیتال، گواه اعتماد مردم به این نهاد مالی است.
ترکیب این دو بستر خدمت رسانی (حضوری و دیجیتال) نشان از عمق همراهی بانک ایران زمین با مشتریان خود در تمامی عرصه های مالی و بانکی است .
اعتماد مشتریان به بانک ایران زمین، تعهدی روزافزون برای ارتقای کیفیت خدمات و خلق نوآوری های بیشتر در راستای رضایت هرچه بیشتر هموطنان است.
اپلیکیشن های بانک ایران زمین به صورت 24 ساعته به تمامی خدمات شعب، حتی بازگشایی حساب دسترسی دارد و مشتریان می توانند به آسانی امور بانکی خود را انجام دهند.
