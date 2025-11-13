بازتاب بین المللی اقدامات ترویجی حضور ایران در اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد در نمایشگاه بینالمللی ورزش تهران
اقدامات ترویجی جمهوری اسلامی ایران در معرفی اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد، در جریان برگزاری بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی ورزش ایران (Sportex 2025)، با بازتابی گسترده در وبسایت رسمی اکسپو بلگراد ۲۰۲۷ همراه شد.
در گزارشی با عنوان:
«Iran Showcases Expo 2027 Belgrade at the 24th Iran International Sports Exhibition (Sportex 2025)»
که در پایگاه رسمی این رویداد جهانی منتشر شده، به معرفی برنامههای فرهنگی و ورزشی ایران با شعار «با هم بازی کنیم» (Play Together) پرداخته شده است؛ شعاری که روح همبستگی، تعامل و دوستی میان ملتها را از مسیر ورزش و فرهنگ ترویج میکند.
بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی ورزش ایران از ۱ تا ۴ آبان ۱۴۰۴ (۲۳ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵) در تهران برگزار شد و شامل برنامههای متنوعی همچون مراسم افتتاحیه، ورزش صبحگاهی همگانی، همایش دوچرخهسواری، اجراهای فرهنگی و فعالیتهای مشارکتی بود. در تمامی این بخشها، نشان رسمی اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد در کنار نمادهای ملی جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمد و جلوهای از همکاری فرهنگی و ارتباطات بینالمللی ایران را به نمایش گذاشت.
انتشار این خبر و ویدئوی اختصاصی آن در وبسایت جهانی اکسپو بلگراد، نشاندهنده توجه نهادهای بینالمللی به ابتکارات ایران در عرصه ترویج فرهنگی و ورزشی است و جایگاه کشورمان را در مسیر تعاملات فرهنگی و همکاریهای بینالمللی بیش از پیش تقویت می کند.