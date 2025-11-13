در گزارشی با عنوان:

«Iran Showcases Expo 2027 Belgrade at the 24th Iran International Sports Exhibition (Sportex 2025)»

که در پایگاه رسمی این رویداد جهانی منتشر شده، به معرفی برنامه‌های فرهنگی و ورزشی ایران با شعار «با هم بازی کنیم» (Play Together) پرداخته شده است؛ شعاری که روح همبستگی، تعامل و دوستی میان ملت‌ها را از مسیر ورزش و فرهنگ ترویج می‌کند.

بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی ورزش ایران از ۱ تا ۴ آبان ۱۴۰۴ (۲۳ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵) در تهران برگزار شد و شامل برنامه‌های متنوعی همچون مراسم افتتاحیه، ورزش صبحگاهی همگانی، همایش دوچرخه‌سواری، اجراهای فرهنگی و فعالیت‌های مشارکتی بود. در تمامی این بخش‌ها، نشان رسمی اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد در کنار نمادهای ملی جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمد و جلوه‌ای از همکاری فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی ایران را به نمایش گذاشت.

انتشار این خبر و ویدئوی اختصاصی آن در وب‌سایت جهانی اکسپو بلگراد، نشان‌دهنده توجه نهادهای بین‌المللی به ابتکارات ایران در عرصه ترویج فرهنگی و ورزشی است و جایگاه کشورمان را در مسیر تعاملات فرهنگی و همکاری‌های بین‌المللی بیش از پیش تقویت می کند.

انتهای پیام/