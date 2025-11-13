ادامه اجرای طرح ارتقای سیستم گرمایشی محصولات خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا
تعویض قطعه بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو
اجرای طرح ایرانخودرو برای ارتقای سیستم گرمایشی خودروهای خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا با استقبال مشتریان در سراسر کشور روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ایکوپرس- از زمان آغاز اجرای این طرح (چهارشنبه ۱۴ آبان ماه) تاکنون، بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو از خانواده خودروهای ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا مورد پذیرش قرار گرفته و قطعه محافظ بخاریشان به صورت رایگان تعویض شده است و با توجه به استقبال روزافزون مشتریان، پیشبینی میشود این تعداد در روزهای آینده افزایش قابل توجهی یابد.
از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون، مرکز پاسخگویی ۰۹۶۴۴۰ ایرانخودرو پاسخگوی بیش از ۱۵ هزار تماس مشتریان بوده و اطلاعات لازم در اختیار آنان قرار گرفته است.
این طرح تا پوشش کامل تمامی خودروهای مشمول ادامه خواهد داشت. در این طرح، تمامی هزینههای قطعه و اجرت نصب بهطور کامل رایگان است.
گزارشهای میدانی از نمایندگیها نیز نشان میدهد، زمان تعویض قطعه به صورت میانگین ۱۵ دقیقه بهطول میانجامد که این زمان کوتاه با استقبال و رضایت مشتریان مواجه بوده است.
ایرانخودرو ضمن تاکید بر تداوم این طرح، اعلام کرده است که فرایند اطلاعرسانی به مالکان خودروهای مشمول بهصورت مرحلهای انجام خواهد شد. در حال حاضر خودروهای تولیدی سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در اولویت تعویض قطعه بخاری هستند، با اینحال قطعه محافظ بخاری هر خودرویی از خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا در صورت مراجعه به شبکه نمایندگیهای گروه صنعتی ایرانخودرو در سراسر کشور تعویض میشود.