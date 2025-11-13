تاکید رییس شورای شهر تهران بر نوسازی ناوگان عمومی با محصولات ایرانخودرو دیزل
چمران: رویکرد شورای شهر تهران حمایت از تولید ملی است
رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر ضرورت تجهیز ناوگان حملونقل عمومی گفت: سیاست شورای شهر تهران حمایت از تولید ملی است. ما اعتقاد راسخ داریم که تامین نیازهای حملونقل باید از مسیر تولید داخل انجام شود، نه واردات.
به گزارش ایلنا به نقل از ایکوپرس- مهدی چمران در بازدید از ایرانخودرو دیزل و نشست با مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو افزود: البته تولیدکنندگان داخلی نیز باید تعهد خود را در زمینه کیفیت، قیمت رقابتی، تحویل بهموقع و خدمات پسازفروش بهخوبی ایفا کنند.
وی اعلام کرد: ۵۰ درصد از اعتبارات حملونقل عمومی در شورای شهر تهران برای نوسازی ناوگان در نظر گرفته شده است. در صورتی که ایرانخودرو دیزل بتواند با حفظ کیفیت، قیمت مناسب و تحویل بهموقع عمل کند، همکاری گستردهتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
چمران افزود: حملونقل عمومی یکی از چالشهای اصلی مدیریت شهری است. در طرح جامع حملونقل تهران پیشبینی تامین ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس شده، در حالی که اکنون تنها حدود سه هزار دستگاه فعال داریم. این خلا باید به سرعت جبران شود.
ایرانخودرو دیزل کاملترین خودروساز تجاری خاورمیانه است
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو نیز در این نشست، با اشاره به ظرفیتهای تولیدی ایرانخودرو دیزل، گفت: این مجموعه امروز کاملترین خودروساز تجاری خاورمیانه است. در این شرکت تولید بهصورت خودکفا و با تکیه بر توان داخلی انجام میشود؛ از جمله ساخت موتور، گیربکس، اکسل و دیگر قطعات اصلی خودرو و خدمات پسازفروش گسترده و تامین مناسب قطعات تکمیل کننده این زنجیره ارزش است که باعث اعتماد مشتریان شده است.
وی افزود: مشکل اصلی محصولات خارجی، تامین قطعات و خدمات پسازفروش است، اما در ایرانخودرو دیزل چنین دغدغهای وجود ندارد. ما با تکیه بر نیروهای متخصص و قطعهسازان داخلی، توان تولید و ارایه خدمات باکیفیت را داریم. همانطور که مقام معظم رهبری در سیاستهای اقتصادی کلان کشور بارها تاکید کردهاند، نباید به واردات وابسته باشیم. در ایران ظرفیت و دانش لازم برای تامین نیازهای حملونقل عمومی وجود دارد.
ظرفیت تولید یک دستگاه اتوبوس در هر ساعت
پیرمحمدی با اشاره به توان تولید در ایرانخودرو دیزل گفت: این شرکت ظرفیت تولید یک دستگاه اتوبوس در هر ساعت را دارد و آمادگی کامل دارد در تامین و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور بهویژه کلانشهر تهران ایفای نقش کند.
وی همچنین از مشکلات مالی این شرکت بهدلیل عدم پرداخت بهموقع مطالبات از سوی نهادهایی چون وزارت کشور و شهرداریها خبر داد و افزود: این مساله سبب بروز چالشهایی در روند تولید شده است. انتظار داریم با حمایت دولت و شهرداری، این مشکلات رفع شود تا تولید و نوسازی رونق و سرعت بیشتری گیرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو تاکید کرد: داخلیسازی باید مبنا و معیار تصمیمگیری باشد. ایرانخودرو دیزل متعلق به همه مردم ایران است و حمایت از تولید ملی یعنی تقویت اشتغال، دانش فنی و استقلال صنعتی کشور.
در ادامه، احمد قیومی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ضمن ابراز رضایت از همکاری با ایرانخودرو دیزل گفت: حملونقل عمومی تهران نیازمند جان تازه است و برای کاهش آلودگی هوا ناچاریم به سمت اتوبوسهای برقی حرکت کنیم. سابقه همکاری ما با ایرانخودرو دیزل طولانی است و امروز نیز به دنبال گسترش این تعامل هستیم.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۲۹ دستگاه از اتوبوسهای ایرانخودرو دیزل در ناوگان تهران فعالیت دارند. با همکاری مناسب میتوان علاوه بر بازسازی ناوگان موجود، محصولات جدید نیز اضافه کرد. توجه به خدمات پسازفروش و کیفیت تولید برای ما اهمیت ویژه دارد.
قیومی گفت: تهران به چندین هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد و همکاری با ایرانخودرو دیزل و خدمات پسازفروش این شرکت و دیگر مجموعههای داخلی میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف داشته باشد.
رییس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، معاونان و مدیران شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با حضور در شرکت ایرانخودرو دیزل، از خطوط تولید کامیون و اتوبوس در این شرکت بازدید کردند.
در نشستی که پس از این بازدید تشکیل شد، گزارشی از روند رو به رشد تولید در ایرانخودرو دیزل ارایه و توانمندیهای این شرکت در زمینه تامین، تولید و بازسازی ناوگان حملونقل عمومی تشریح شد.
این بازدید و نشست در فضایی سازنده و با هدف تقویت همکاریهای مشترک میان مدیریت شهری تهران و صنعت خودروسازی کشور برگزار شد و مقرر شد کارگروهی مشترک برای پیگیری توافقات تشکیل شود.