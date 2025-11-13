ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودرو برقی مزدا EZ6

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان می توانند برای ثبت نام خرید این محصول از امروز چهارشنبه 21 تا دوشنبه 26 آبان ماه نسبت به تامین وجه و فعال سازی"خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت و سامانه پیشخوان الکترونیک ملت اقدام کنند.

بر این اساس، امکان فعال سازی حضوری از طریق شعب بانک ملت و همچنین فعال سازی غیرحضوری از طریق منوی معرفی حساب وکالتی در سامانه پیشخوان الکترونیک بانک ملت به آدرس pishkhan.bankmellat.ir و انتخاب گزینه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل انجام خواهد بود.

بر اساس این گزارش، فعال سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی وی مسدود خواهد شد.

