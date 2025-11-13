خبرگزاری کار ایران
ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودرو برقی مزدا EZ6

کد خبر : 1713650
با آغاز مرحله جدید فروش خودرو، متقاضیان خرید خودرو برقی مزدا EZ6 می توانند از طریق خدمت حساب وکالتی بانک ملت، به صورت حضوری و غیرحضوری نسبت به انجام فرآیند ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان می توانند برای ثبت نام خرید این محصول از امروز چهارشنبه 21 تا دوشنبه 26 آبان ماه نسبت به تامین وجه و فعال سازی"خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت و سامانه پیشخوان الکترونیک ملت اقدام کنند.

بر این اساس، امکان فعال سازی حضوری از طریق شعب بانک ملت و همچنین فعال سازی غیرحضوری از طریق منوی معرفی حساب وکالتی در سامانه پیشخوان الکترونیک بانک ملت به آدرس pishkhan.bankmellat.ir و انتخاب گزینه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل انجام خواهد بود.

بر اساس این گزارش، فعال سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی وی مسدود خواهد شد.

 

