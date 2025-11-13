خبرگزاری کار ایران
بانک ملت و توانیر تفاهمنامه همکاری امضا کردند/هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی با حمایت بانک ملت

مدیران عامل بانک ملت و شرکت توانیر با هدف تامین مالی طرح های هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت،  در مراسم امضای این تفاهمنامه فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که این بانک در سال جاری و در راستای کمک به رفع ناترازی انرژی اقدامات متعددی را با همکاری سازمان های متولی در این حوزه انجام داده است، گفت: در همین چارچوب همکاری بسیار خوبی بین بانک ملت، مجموعه توانیر و شرکت‌های منطقه‌ای شکل گرفته است و خوشحالیم که به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی ایران توانسته ایم در اصلاح ناترازی ها در حوزه انرژی به سهم خود تاثیرگذار باشیم. 

مدیرعامل بانک ملت امضای تفاهمنامه جدید با شرکت توانیر را زمینه ساز گسترش سطح همکاری ها میان این دو مجموعه بزرگ دانست و اظهار امیدواری کرد: با تقویت همکاری های دوجانبه شاهد اجرای پروژه های بزرگ ملی در حوزه انرژی باشیم.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر نیز در این مراسم با قدردانی از بانک ملت بابت تامین مالی بخشی از عملیات صنعت برق کشور برای دومین سال پیاپی ابراز امیدواری کرد با افزایش تعاملات، مردم بتوانند از ثمرات این همکاری بیش از پیش بهره مند شوند.

 

