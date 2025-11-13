خبرگزاری کار ایران
رونمایی از نسل جدید خدمات دیجیتال «امید» در نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس 2025
در دومین روز از دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی (کیش اینوکس 2025)، طی مراسمی از نسل جدید خدمات دیجیتال شرکت تأمین سرمایه امید رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه‌،در این مراسم که با حضور نجف پور کردی عضو هیأت عامل و معاون بازرسی‌، سراجی پور مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی، موسوی مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید، درویشی رئیس اداره کل حسابرسی داخلی و رضایی رئیس اداره کل امور مجامع و راهبری شرکت‌ها برگزار شد، چهار خدمت نوآورانه و دیجیتال تأمین سرمایه امید شامل سامانه خرید آسان، نخستین دستیار هوشمند بازار سرمایه کشور (امیدیار)، پلتفرم تأمین مالی جمعی (امیدکراد) و باشگاه مشتریان تأمین سرمایه امید به‌صورت رسمی معرفی شدند.

یکی از محورهای اصلی این مراسم، رونمایی از «سامانه خرید آسان» بود؛ خدمتی نوین که با هدف تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و دسترسی ساده‌تر عموم مردم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده است.

این سامانه امکان سرمایه‌گذاری را تنها با سه کلیک ساده، بدون نیاز به حساب کارگزاری و به‌صورت 24 ساعته در تمام روزهای هفته فراهم می‌کند و گامی مهم در مسیر توسعه خدمات مالی دیجیتال و هوشمندسازی بازار سرمایه به‌شمار می‌رود.

محسن موسوی مدیرعامل تأمین سرمایه امید با اشاره به قابلیتهای مهم این خدمات گفت: نسل جدید خدمات دیجیتال امید، حاصل تلاش مستمر تیمی از متخصصان فناوری و بازار سرمایه است و در راستای تحقق راهبرد کلان بانک سپه برای تحول دیجیتال طراحی شده است. این خدمات نوآورانه، دسترسی مشتریان به ابزارهای مالی را تسهیل کرده و تجربه‌ای سریع، شفاف و هوشمند از سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازد.

وی افزود: امیدیار، امیدکراد، خرید آسان و باشگاه مشتریان امید، چهار گام هم‌افزا در مسیر هوشمندسازی خدمات مالی هستند که به‌صورت هم‌زمان در نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس 2025 رونمایی شدند.

در حاشیه این مراسم، مدیران ارشد بانک سپه با حضور در غرفه تأمین سرمایه امید از جزئیات فنی این سامانه‌ها بازدید کردند و حمایت بانک از نوآوری‌های فناورانه در صنعت مالی کشور را مورد تأکید قرار دادند.

رونمایی از نسل جدید خدمات دیجیتال امید، از مهم‌ترین رویدادهای کیش اینوکس 2025 بود و بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی و رسانه‌های تخصصی داشت.

