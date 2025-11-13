مدیر خرید مواد اولیه و فروش محصولات فولاد سنگان مطرح کرد:
چالشهای تأمین سنگآهن و انرژی و پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم خصوصی برای توسعه استخراج در معادن منطقه
مدیر خرید مواد اولیه و فروش محصولات شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان با اشاره به چالشهای موجود در تأمین سنگآهن و انرژی پایدار، از نوسان در کیفیت و کمیت مواد اولیه و محدودیتهای انرژی بهعنوان مهمترین موانع تولید پایدار یاد کرد و پیشنهاد داد با تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی و واگذاری بهرهبرداری برداری معادن، بهرهوری و پایداری تولید در منطقه سنگان افزایش یابد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، حمید میری، به تشریح وضعیت تأمین مواد اولیه، چالشهای فروش و راهکارهای پیشرو پرداخت. مدیر خرید مواد اولیه و فروش محصولات شرکت فولاد سنگان اظهار کرد: «مواد اولیه خوراک کارخانه کنسانترهسازی فولاد سنگان عمدتاً کلوخه سنگآهن مگنتیت است که در تأمین آن مشکلاتی وجود دارد که البته با همکاری مداوم با مجتمع سنگ اهن سنگان به دنبال تامین پایدارتر کلوخه هستیم. منبع اصلی تأمین کلوخه سنگآهن، معادن دولتی سنگان تحت اختیار سازمان ایمیدرو است که طی ماه های اخیر در حوزه اکتشاف و استخراج با چالشهایی روبهرو شده و همین موضوع منجر به نوسان کمیت و کیفیت سنگ آهن دریافتی از آن منبع و کاهش حجم تولید کنسانتره در شرکت شده است.
وی افزود، جلسات مشترک بسیار خوبی با مسئولین مجتمع سنگ اهن برگزار شده و همکاری و تعامل خوبی حاصل شده و امیدواریم با کاهش نوسان در کمیت و کیفیت، بتوانیم مواد اولیه با کیفیت را به طور مداوم ومناسب تأمین کنیم. میری ادامه داد: «در نبود منابع جایگزین مناسب برای سنگ آهن، ناچار به تأمین کنسانتره سنگآهن از تولیدکنندگان منطقه هستیم؛ اما بهدلیل هزینههای حملونقل و خرید و محدودیت عرضه از سوی تولیدکنندگان که عمدتاً تعهدات صادراتی دارند، در بسیاری موارد امکان تأمین پایدار وجود ندارد. با این حال و علیرغم تمام محدودیتها خوشبختانه سال گذشته توانستیم تولید گندله فراتر از ظرفیت اسمی کارخانه را محقق کنیم.
چالشهای انرژی و تأثیر آن بر تولید
مدیر خرید فولاد سنگان با اشاره به چالشهای مرتبط با انرژی، گفت: «واحدهای کنسانتره و گندلهسازی در صورت تأمین پایدار سنگ و انرژی، میتوانند بهراحتی برنامهریزی تولید خود را انجام دهند، اما در حال حاضر محدودیتهایی در تأمین برای هر دو بخش وجود دارد. از سوی دیگر، برخی اوقات قطعی برق و گاز نیز کار را دشوارتر کرده و کل زنجیره تأمین، تولید و فروش را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: «گاهی اوقات با قطع انرژی در کارخانه ها مواجه میشویم و در مواردی دیگر که انرژی ما پایدار است، مشتریان ما با قطع برق یا گاز روبهرو میشوند؛ توقف تولید مشتریان نیز می تواند منجر به انباشت بیش از حد محصول و بروز خطر توقف تولید شود. لذا در طول سال ممکن است یک تا دو بار موجودی انبار ما به سطح نهایی برسد، چه کمبود تولید و چه از نظر توقف ارسال محصول به مشتریان، هر دو حالت هزینهزا است.
میری تأکید کرد: «باید به سمتی حرکت کنیم که دولت با تسهیل بهره برداری و استخراج در معادن و افزایش بهره وری، ظرفیت های جدیدی برای تأمین سنگآهن سرمایه گذاران منطقه فراهم کند. در منطقه سنگان، سرمایهگذاران بزرگی همچون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان حضور دارند؛ تشکیل یک کنسرسیوم خصوصی برای واگذاری عملیات استخراج و حمل سنگ آهن میتواند بخشی از چالشهای تأمین پایدار سنگآهن را برطرف کند.
پروژههای انرژی و راهکارهای پایداری
وی با برشمردن پروژههای تأمین انرژی در این شرکت، بیان کرد: «برخی از صنایع بزرگ کشور از جمله فولاد مبارکه در زمینه تولید برق از منابع تجدیدپذیر سرمایهگذاریهایی انجام دادهاند و تعدادی از پروژههای تولید برق خورشیدی را به بهرهبرداری رساندهاند. در فولاد سنگان نیز در قالب پروژههای گروه فولاد مبارکه، طرح احداث نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی تعریف شده است که اکنون در مراحل اولیه قرار دارد و جزئیات پیشرفت آن در معاونت توسعه تکنولوژی شرکت قابل پیگیری است.» میری افزود: «با این حال، تأمین پایدار انرژی همچنان در حوزه مسئولیت و اختیارات دولت است و نیازمند برنامهریزیهای دقیقتری در این زمینه است تا چرخه تولید در صنایع معدنی با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند.
چالشهای فروش و رکوردهای جدید
مدیر فروش فولاد سنگان با اشاره به وضعیت فروش محصولات این شرکت، بیان کرد: «ماموریت اصلی ما تأمین پایدار مواد اولیه برای فولاد مبارکه و سایر شرکتهای زیرمجموعه این گروه است. بنابراین هرگونه محدودیت تولید یا توقف در شرکتهای گروه، بهطور مستقیم بر روند فروش و ارسال محصولات ما تأثیر میگذارد. در سالهای اخیر، محدودیتهای انرژی در کارخانههای گروه باعث کاهش سفارش و در نتیجه انباشت محصول در انبارهای ما شد.» وی تصریح کرد: «انباشت بیشازحد محصول در انبارها نهتنها باعث توقف احتمالی تولید به لحاظ محدودیت های فنی-عملیاتی میشود، بلکه گردش نقدینگی شرکت را نیز تحتتأثیر قرار میدهد، زیرا سرمایه شرکت در انبار راکد میماند و گردش مالی کند میشود.» میری با اشاره به راهکارهای جایگزین افزود: «برای رفع این وضعیت، عرضه عمومی محصولات در بورس کالا را در دستور کار قرار دادیم، اما بهدلیل بعد مسافت و تمایل خریداران به تأمین از منابع نزدیکتر، بازدهی چندانی نداشت. در ادامه و با هدف شناسایی و جذب مشتریان خارجی، به سراغ عرضه محصول در رینگ صادراتی و برگزاری مزایدههای صادراتی رفتیم. از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار محموله صادراتی با مجموع وزن ۲۴۰ هزار تن صادر کردهایم که گام مهمی در تنوعبخشی به بازارهای فروش بود.» رکوردهای حمل و افتخارات اخیر میری در ادامه از رکوردهای جدید حمل محصول خبر داد و اظهار داشت: «در فاصله کمتر از یک ماه، دو بار رکورد حمل روزانه محصولات شرکت شکسته شد. در تاریخ ۲۵ شهریورماه امسال، همکاران ما موفق شدند با ارسال ۲۵ هزار و ۲۸۹ تن گندله، رکورد جدیدی به ثبت برسانند. همچنین در همان ماه، مجموع ارسال محصولات به ۵۸۳ هزار تن رسید که نسبت به رکورد قبلی یعنی ۵۰۲ هزار تن در خردادماه سال قبل، رشد ۱۶ درصدی را نشان میداد. در ۲۴ مهرماه نیز رکورد حمل روزانه با ارسال ۲۶ هزار تن محصول مجدداً ارتقا یافت.
نقش هوش مصنوعی در فروش و تحلیل بازار
مدیر فروش فولاد سنگان در بخش پایانی گفتوگو، با اشاره به نقش فناوری و هوش مصنوعی در بهبود عملکرد واحد فروش و بهبود رضایت مشتریان، گفت: «یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه فروش، بهبود سامانههای ارتباط با مشتری (CRM) است. این فناوری میتواند تجربه مشتری در تعامل با بخش های مختلف شرکت را بهبود دهد و پاسخگویی به نیازها و انتظارات اطلاعاتی مشتریان را بهصورت خودکار و هوشمند انجام دهد.» وی افزود: «همچنین استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل بازار، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی که متغیرها متعدد و غیرقابل پیشبینی هستند، میتواند تصمیمسازی را برای واحد فروش تسهیل کند و مسیر بهینهتری برای سیاستگذاری و برنامهریزی فروش محصولات فراهم آورد.»