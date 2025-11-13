دکتر للـهگانی مدیرعامل بانک از نمایشگاه KishInvex ۲۰۲۵ بازدید کرد
از کارت رفاهی تا فکتورینگ و سامانه SCF؛ ابزارهای نوین بانک رفاه کارگران برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی
همزمان با سومین روز از دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور (KishInvex 2025)، دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نشستهای مشترک با مدیران عالی تعدادی از هلدینگ ها و شرکتهای بزرگ، برخی از مهمترین ابزارها و محصولات این بانک بهمنظور حمایت از بنگاههای اقتصادی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـهگانی طی سخنانی در این نشستها که در محل غرفه بانک رفاه در این نمایشگاه برگزار شد گفت: بانک رفاه کارگران از طریق ارتقای قابلیتهای سرمایهای خود، حمایتها از واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش داده است.
وی افزود: بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک رفاه کارگران، ظرفیتهای حمایتی بانک را افزایش و از این طریق امکان توسعه همکاریهای متقابل با بنگاههای اقتصادی را فراهم آورده است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به جایگاه این بانک در شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بانک رفاه در سال گذشته بر اساس رتبهبندی معتبر سازمان مدیریت صنعتی رتبه سوم در بین 500 شرکت برتر و رتبه اول در میان بانکها را به دست آورد که جایگاه ویژه بانک در حوزه اقتصادی کشور را نشان میدهد و از سوی دیگر نشاندهنده اعتماد واحدهای تولیدی به این بانک است.
وی افزود: بانک رفاه کارگران متعلق به کارگران و بازنشستگان است و تجربه سالها همکاری با کسبوکارهای مختلف این ظرفیت را برای بانک فراهم آورده که به خوبی چالشهای حوزه تولید را شناخته و در مسیر رفع آنها ابزار و محصولات نوین بانکی طراحی و ارائه کند.
دکتر للـهگانی تصریح کرد: اوراق گواهی سپرده خاص، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، فکتورینگ (مطالبات قراردادی)، برات الکترونیک، پلتفرم خرید و فروش اعتباری وایب، چکاد حقوقی، سامانه SCF(تامین مالی زنجیرهای) و ... از جمله این ابزارها و محصولات هستند که بهواسطه سالها حضور اثربخش در این حوزه طراحی و راهاندازی و ارائه شدهاند.
وی افزود: در سالهای اخیر با توسعه اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات، امکان طراحی محصولات اختصاصی از سوی بانک رفاه برای واحدهای تولیدی فراهم شده و میتوانیم برای هر بنگاه اقتصادی محصول و ابزار ویژه بنگاه مربوطه ارائه کنیم.
مدیران عالی این شرکتها نیز طی سخنانی ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت فعالیت شرکت متبوع خود، از حمایتهای بانک رفاه کارگران از واحدهای تولیدی قدردانی کردند.
گفتنی است، در ادامه این نشستها تفاهمنامه همکاری بانک رفاه کارگران و شرکت های "بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران" و "خدمات رفاهی کارکنان همراه اول" به امضای دکتر للـهگانی مدیرعامل بانک و آقایان فاضلی و عبدالملکی به ترتیب مدیران عامل شرکت های مذکور رسید.
شایان ذکر است، مدیرعامل بانک رفاه کارگران همچنین از نمایشگاه کیش اینوکس 2025 بازدید و در گفتوگو با مدیران برخی از غرفههای حاضر در این نمایشگاه از آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور ایجاد و توسعه همکاریهای متقابل خبر داد.