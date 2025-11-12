مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نخستین جلسه هماندیشی مدیران امور حقوقی شرکتهای زیرمجموعه:
ساده انگاری در موضوعات حقوقی می تواند به زایل شدن سود چند ماه و حتی چند سال یک شرکت منجر شود
نخستین نشست هماندیشی تعاملی مدیران امور حقوقی شرکتهای گروه فولاد مبارکه روز سهشنبه 20 آبان ماه با حضور مدیر امور حقوقی فولاد مبارکه و جمعی از مدیران حقوقی شرکتهای گروه در محل برگزاری جلسات کمیته مدیریت شرکت فولاد مبارکه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در نخستین نشست هماندیشی تعاملی مدیران امور حقوقی شرکتهای گروه فولاد مبارکه روز سهشنبه 20 آبان ماه با حضور مدیر امور حقوقی فولاد مبارکه و جمعی از مدیران حقوقی شرکتهای گروه، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد پس از استماع نقطهنظرات برخی از مدیران و نمایندگان حقوقی شرکتهای زیر مجموعه گفت: موضوعات حقوقی شرکتهای تابعه یکی از مباحثی است که باید دائماً رصد شود؛ سطح اهمیت موضوعات حقوقی به حدی است که سهلانگاری در حوزه موضوعات حقوقی می تواند به زایل شدن سود چند ماه و حتی چند سال یک شرکت منجر گردد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت ایجاد و داشتن یک سامانه یکپارچه در حوزه پرونده های حقوقی شرکتهای گروه فولاد مبارکه گفت: در چنین سامانهای باید تمامی پروندههای بزرگ و کوچک بهویژه پروندههای باز ثبت و ضبط و روند اجرا و فرجام آنها دائماً مورد پایش و بررسی قرار گیرد؛
برگزاری چنین جلساتی بهصورت مفید در فواصل منطقی میتواند به تعامل و همافزایی هرچه بیشتر منجر شود بهخاطر داشته باشیم با افزایش این تعاملات و تبادل دانش، شاهد کاهش حداکثری اختلافات در درون گروه فولاد مبارکه خواهیم بود در این راستا میتوان از واحد امور حقوقی شرکت فولاد مبارکه استفاده و مسائل و موضوعات را حل کرد. باید این جلسات در مسیر حل مشکلات و دعاوی جنس وحدت رویه داشته باشد. باید نقاط قوت تقویت شوند و نقاط ضعف نیز به نقطه قوت تبدیل شوند.
زرندی تأکید کرد: علاوه بر دو مورد فوق باید ارزیابی مؤثری از توانمندی مدیران امور حقوقی شرکتهای تابعه به عمل آید تا کارهای حقوقی گروه فولاد مبارکه با بهترین حالت حلوفصل شود.
مدیر امور حقوقی فولاد مبارکه خبر داد:
ایجاد سامانه دادرس در گروه فولاد مبارکه
حمید رئوفیان مدیر امور حقوقی فولاد مبارکه نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این گردهمایی، آشنایی با راهبردهای مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در حوزه حقوقی و توسعه تعاملات و همافزایی بین همکاران در این عرصه را از مهمترین اهداف برگزاری این جلسه برشمرد.
وی توجه به سیاستهای مدیرعامل گروه و سیاستهای امور حقوقی فولاد مبارکه و اجراییشدن این راهبردها در تمامی سطوح گروه را ضروری دانست و تصریح کرد: نباید بین شرکتهای زیر مجموعه اختلاف وجود داشته باشد در این زمینه کارگروهی تشکیل خواهد شد که از طریق آن اختلافات حلوفصل خواهد شد.
به گفته رئوفیان، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بر این اعتقاد است که مدیریت امور حقوقی فولاد مبارکه باید بر کل پروندههای مهم حقوقی گروه نظارت داشته باشد به همین منظور و بدون شک برگزاری چنین جلساتی میتواند مسیر همافزایی، تعامل هرچه بیشتر و تسهیل امور را هموارتر کند.
وی با تأکید بر اینکه تمامی پروندهها باید با رعایت کامل پروتکلها در مراجع قضایی پیگیری شوند در همین زمینه از ایجاد سامانه دادرس در گروه فولاد مبارکه خبر داد و گفت: بهگونهای هدفگذاری کردهایم که تا پایان آذرماه تمامی پروندههای جریانی و پس از آن تمامی پروندههای قضایی دیگر در این سامانه ثبت شوند تا از این طریق ضمن تدوین یکپارچه، دسترسی و آگاهی از روند پیگیری و پیشرفت آنها تسهیل گردد.
مدیر امور حقوقی فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود بر آموزش و استفاده از نظرات وکلای زبده در تمامی حوزهها تأکید و تصریح کرد: بنا داریم جلوهای دیگر از مدیریت امور حقوقی شرکتهای گروه را به نمایش بگذاریم به همین منظور بهصورت ویژه در فولاد مبارکه در خدمت تمامی همکاران امور حقوقی شرکتهای گروه برای حلوفصل هرچه سریعتر مسائل و دعاوی خواهیم بود.
گفتنی است، در ادامه این جلسه هر یک از مدیران نمایندگان حقوقی شرکتهای گروه فولاد مبارکه به بیان برخی از چالشها و مسائل خود در حوزههای حقوقی پرداختند و مباحث را با حضور مدیر امور حقوقی شرکت فولاد مبارکه موردبررسی و تبادل نظر قرار دادند و پس از پایان این جلسه ضمن حضور در محل معراجالشهدای فولاد مبارکه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا از خطوط تولید فولاد مبارکه بازدید کردند.