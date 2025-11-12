به گزارش ایلنا؛ مشتریان گرانقدر بانک سپه می‌توانند با وکالتی کردن حساب خود نزد بانک سپه با مبلغ موجودی ۵۰۰ میلیون تومان در طرح ثبت نام خودرو‌های برقی آبان‌ماه ۱۴۰۴ شرکت کنند.

صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک Ib.banksepah.ir و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای برقی اقدام نمایند.

مهلت وکالتی نمودن حساب‌ها از تا چهارشنبه 1404.08.21 ساعت 23:59 دوشنبه 1404.08.26

انتهای پیام/