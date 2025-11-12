خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت‌نام خودروهای برقی در بانک سپه فراهم شد

امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت‌نام خودروهای برقی در بانک سپه فراهم شد
کد خبر : 1713235
لینک کوتاه کپی شد.

مشتریان گرانقدر بانک سپه می‌توانند با وکالتی کردن حساب خود نزد بانک سپه با مبلغ موجودی ۵۰۰ میلیون تومان در طرح ثبت نام خودرو‌های برقی آبان‌ماه ۱۴۰۴ شرکت کنند.

به گزارش ایلنا؛ مشتریان گرانقدر بانک سپه می‌توانند با وکالتی کردن حساب خود نزد بانک سپه با مبلغ موجودی ۵۰۰ میلیون تومان در طرح ثبت نام خودرو‌های برقی آبان‌ماه ۱۴۰۴ شرکت کنند.

صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک  Ib.banksepah.ir و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای برقی اقدام نمایند.

مهلت وکالتی نمودن حساب‌ها

از

تا

چهارشنبه

1404.08.21

ساعت 23:59 دوشنبه

1404.08.26

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ