به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس ۱۴۰۴) با شعار «کشف آینده» از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ماه در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش در حال برگزاری است.

بانک سپه و شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در این نمایشگاه، تازه‌ترین دستاوردها، خدمات و محصولات در حوزه بانکداری دیجیتال را به نمایش می‌گذارد. همچنین برقراری تعاملات و تبادل نظر با فعالان اقتصادی به منظور ایجاد زمینه‌های توسعه همکاری‌ها از دیگر برنامه های بانک سپه در این رویداد به شمار می‌رود.

نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ۲۰۲۵ بستری استراتژیک برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تبادل راهکارهای عملیاتی در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تولید و حکمرانی اقتصادی است و فرصتی کم‌نظیر برای ارائه دستاوردها، نوآوری‌ها و توسعه همکاری‌های راهبردی را فراهم می‌سازد.

لازم به ذکر است؛ غرفه بانک سپه و شرکت های تابعه در ورودی A سالن مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش واقع است.

