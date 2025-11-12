خبرگزاری کار ایران
افتتاح فاز دوم نیروگاه خورشیدی بامی در نمایشگاه بین‌المللی تهران

در حاشیه برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ، فاز دوم نیروگاه خورشیدی توسط علی آبادی وزیر نیرو افتتاح شد.

فاز دوم این نیروگاه که بر فراز سالن‌های ۸ و ۹ احداث شده است، به‌عنوان یکی از پروژه‌های نمونه کشور در حوزه انرژی‌های پاک و از جمله طرح‌های سریع‌الاجرا به شمار می‌رود. عملیات اجرایی این پروژه طی سه هفته به پایان رسید و اکنون هر دو فاز نیروگاه در آستانه بهره‌برداری کامل قرار دارند. فاز نخست با ظرفیت یک مگاوات وارد مدار شده و فاز دوم نیز تا پیش از پایان زمان برپایی نمایشگاه تکمیل خواهد شد.

این پروژه با هدف تأمین انرژی پاک برای مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران طراحی شده است. طبق اعلام وزارت نیرو، تعهد تامین انرژی حاصل از اجرای این پروژه ۱/۸ مگاوات است که امروز یک مگاوات از آن به بهره‌برداری رسید. از آنجایی که نمایشگاه در کانون مصرف انرژی قرار دارد تلاش بر این است که از سقف سوله‌های نمایشگاه برای تامین انرژی به‌وسیله پنل‌های خورشیدی استفاده شود. همچنین، این ظرفیت وجود دارد تا سطح ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی از این طریق تامین شود.

 

