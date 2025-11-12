بانک ملی در طرح های اجتماعی پیشتاز است / تقدیر از مدیریت صحیح در فرایند گریز بانک سابق آینده

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بانک ملی ایران در اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت‌های اجتماعی اظهار کرد: طرح‌های در دست اجرای بانک ملی ایران، مانند «مهربانی ملی» شایسته تقدیر است. این بانک در پرداخت وام ازدواج و وام‌های خرد، کارنامه‌ای درخشان دارد. البته توقع زیادی از این بانک وجود دارد ولی به عنوان یکی از متولیان بخش اجتماعی کشور، از تلاش‌های صورت‌گرفته قدردانی می‌کنم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اهمیت شایسته‌سالاری در انتصابات بانک ملی ایران افزود: با وجود نیروهای توانمند و مدیریتی که به این ظرفیت‌ها باور دارد، می‌توان به آینده این بانک با اطمینان بیشتری نگاه کرد. عملکرد بانک ملی ایران، مانند گذشته، می‌تواند با سرعت زیادتری بهبود یابد.

وی با اشاره به تعاملات سازنده میان بانک ملی ایران و سایر دستگاه‌ها نیز گفت: رابطه میان مجلس، دولت و بانک ملی ایران در وضعیت مطلوبی قرار دارد. انتظار می‌رود این تعاملات به سطح حداکثری برسد.

بابایی کارنامی طرح «مهربانی ملی» را نمونه‌ای موفق از ابتکارات بانک ملی دانست و بیان کرد: این طرح عملکردی قابل قبول داشته و امیدوارم با تدابیر مدیرعامل بانک ملی ایران، چنین برنامه‌هایی گسترش یابد و روند رو به رشد بانک ملی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی همچنین به نقش نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد و افزود: مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، تمام توان خود را برای حمایت از بانک ملی ایران و خدمت‌رسانی بهتر این بانک به مشتریان به کار خواهد گرفت. امیدوارم با تعامل بیشتر میان مجلس و دولت نقش برجسته این بانک در کشور پررنگ‌تر شود.