مدیران خودرو
دور جدید فروش محصولات شرکت آفتاب خودرو از بیست و یکم آبان‌ماه آغاز شد

فروش فوق‌العاده خودروی مزدا EZ6 با حساب وکالتی بانک تجارت
بانک تجارت امکان ثبت نام محصولات شرکت آفتاب خودرو را با وکالتی کردن سریع وغیر حضوری حساب فراهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، شرکت «آفتاب خودرو» در نظر دارد بخشی از تولیدات خود را از چهار‌شنبه بیست و یکم آبان‌ماه عرضه کند و مشتریان بانک تجارت می‌توانند برای استفاده از این طرح و شروع فرایند ثبت‌نام به ‌صورت غیرحضوری و حضوری از خدمات بانک بهره‌مند شوند.

متقاضیان خرید خودروی مزدا EZ6، علاوه بر امکان استفاده از خدمات حضوری تمامی شعب بانک تجارت، می‌توانند از طریق سامانه‌های حساب وکالتی این بانک به آدرس tejaratbank.ir/vekalati فرآیند وکالتی کردن حساب را به آسانی و با صرف کمترین زمان انجام دهند.

حداقل مبلغ لازم برای مسدودی حساب در این طرح، 500 میلیون تومان (علاوه بر حداقل موجودی 20 هزار تومان) خواهد بود و پس از اعلام نتایج اولویت‌بندی، روند تحویل خودرو انجام خواهد شد.

