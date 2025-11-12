به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در مراسم امضای این تفاهمنامه همکاری به سابقه درخشان همکاری بانک تجارت با صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد و گفت: بانک تجارت با درک عمیق از اهمیت صنعت خودروسازی در اشتغال و رشد اقتصادی کشور، همواره وظیفه خود می‌داند که به‌عنوان بازوی توانمند مالی دولت در خدمت بخش مولد باشد و این تفاهمنامه می‌تواند به‌عنوان یک سند عملیاتی برای حذف گلوگاه‌های مالی در زنجیره تامین ایران خودرو روند تولید را تسهیل کند.

مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه حمایت هدفمند از قطعه‌سازان اصلی‌ترین راه برای تحقق شعار جهش تولید است افزود: تامین مالی تخصیص‌یافته به شکلی هدفمند، به سمت شرکت‌هایی هدایت خواهد شد که در مسیر کاهش خروج ارز از کشور و توسعه بومی‌سازی قطعات استراتژیک گام برمی‌دارند.

دکتر اخلاقی به اهمیت نقش‌آ‌فرینی در نهضت داخلی‌سازی و افزایش کیفیت تولید اشاره کرد و ادامه داد: حمایت از خودروسازی کشور و اعطای تسهیلات مرتبط با کسب‌وکار این صنعت، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ارتقای توان فنی و کیفی قطعه‌سازان داخلی است و ما نه تنها به‌دنبال افزایش تولید هستیم، بلکه توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) در زنجیره تامین نیز برای ما حیاتی است.

مدیرعامل بانک تجارت تأکید کرد: این حمایت مالی در راستای افزایش عمق ساخت داخل در محصولات ایران خودرو و خودکفایی در تولید قطعات اصلی صورت خواهد گرفت و در نهایت منفعت آن به اقتصاد کشور می‌رسد.

دکتر پیرمحمدی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز در حاشیه این مراسم گفت: امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک تجارت و ساپکو نقطه عطفی در مسیر داخلی‌سازی قطعات و کاهش هزینه‌های تولید به‌شمار می‌رود و با اجرای این طرح، قطعه‌سازان منتخب امکان دریافت تسهیلات و تأمین منابع مالی لازم برای توسعه فناوری و ارتقای ظرفیت تولید را خواهند داشت و ایران‌خودرو با تمرکز بر استفاده از توان داخل و حمایت از سازندگان داخلی، گام دیگری در مسیر تحقق اهداف کلان خودکفایی صنعتی برداشته است.

مهندس ایمانی مدیرعامل شرکت ساپکو نیز در این زمینه اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل دسترسی سازندگان قطعه به منابع مالی منعقد شده و ضمن تسریع در فرآیند تأمین قطعات و ارتقای کیفیت تولید، به استحکام زنجیره تامین ایران‌خودرو و توسعه همکاری‌های صنعتی کمک شایانی خواهد کرد.