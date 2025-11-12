معرفی ابزارهای و محصولات نوین تامین مالی بانک رفاه کارگران در KishInvex 2025
غرفه بانک رفاه کارگران در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور (KishInvex 2025) پذیرای بازدیدکنندگان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با هدف معرفی ابزارها و محصولات نوین تامین مالی، حضور پررنگی در این رویداد خواهد داشت و ضمن ارائه برخی از مهمترین خدمات و محصولات جدید خود، بسترهای توسعه همکاریهای متقابل با نهادهای مالی، شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری، شرکتهای فناور و ... حاضر در نمایشگاه را فراهم کرده است.
این بانک از طریق برپایی غرفه در این نمایشگاه که از 19 الی 22 آبان ماه سال جاری در محل مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش در حال برگزاری است، علاوه بر معرفی برخی از فعالیتهای توسعهای خود در بخشهای گوناگون، بستر ارتباط دوسویه با مدیران و صاحبان کسبوکارها، شرکتها و استارتآپها به منظور توسعه تعاملات فیمابین را فراهم کرده است.
مدیران بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه این بانک ضمن تشریح برخی از محصولات و خدمات گسترده بانک، پاسخگوی سوالات و موارد مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان هستند. علاقهمندان میتوانند از ساعت 17 الی 22 از غرفه این بانک در این نمایشگاه بازدید کنند.
لازم به ذکر است، رویداد KishInvex بستری استراتژیک برای سیاستگذاری، تصمیمسازی و تبادل راهکارهای عملیاتی در حوزه سرمایهگذاری، تأمین مالی، تولید و حکمرانی اقتصادی است و فرصتی کمنظیر برای ارائه دستاوردها، نوآوریها و توسعه همکاریهای راهبردی را فراهم ساخته است.
توسعه و افزایش کارایی بازار سرمایه، بازتعریف نقش بازارهای مالی در تأمین مالی پروژههای تولیدی و زیربنایی، تقویت ابزارهای نوین سرمایهگذاری، توسعه بازار بدهی و دسترسی بنگاههای کوچک به منابع مالی، حمایت از تولید برونسپاریشده، پروژههای صادراتمحور و زنجیرههای تأمین، پیوند بازار سرمایه با اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای پیشرفته، هوشمندسازی نهادهای مالی با تمرکز بر فینتک، تحول دیجیتال و... ازجمله محورهای این رویداد هستند.