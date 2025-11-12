فروش نقدی بک X3 PRO با قیمت قطعی آغاز شد

به گزارش ایلنا؛ شرکت خودروسازان بم فروش نقدی کراس‌اوور محبوب بک X3 PRO را ویژه نیمه دوم آبان ۱۴۰۴ آغاز کرد. بر اساس اعلام این شرکت، عرضه این خودرو با قیمت قطعی یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان انجام می‌شود و موعد تحویل آن اسفندماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

ثبت نام برای خرید نقدی X3 PRO از روز ۲۰ آبان ۱۴۰۴ صرفاً به صورت اینترنتی فعال می‌شود. این کراس‌اوور شهری در سه رنگ سفید، مشکی و خاکستری طوسی روشن متالیک به خریداران ارائه خواهد شد.

می‌توانید جزئیات بیشتر و شرایط ثبت نام را در سایت بم خودرو www.bamco.ir مطالعه کنید.

