عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور به کرمان موتور رسید
کرمان موتور در سال ۱۴۰۴ با هدف توسعه سبد محصولات خود، برنامههایی برای عرضه مدلهای جدید و ارتقای سطح داخلیسازی قطعات تدوین کرده است؛ اقداماتی که میتواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به واردات و افزایش رقابتپذیری داخلی منجر شود.
به گزارش ایلنا؛ کرمان موتور در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ با ثبت روندی صعودی در تولید، توانست جایگاه خود را در میان خودروسازان داخلی حفظ کرده و ارتقا دهد. این عملکرد در شرایطی به دست آمده که صنعت خودروی کشور با چالشهایی همچون ناترازی انرژی و محدودیتهای زنجیره تأمین مواجه بوده است.
روند صعودی تولید کرمان موتور در تابستان و پاییز ۱۴۰۴
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، تولید کرمان موتور در هفت ماهه نخست سال جاری از مرز ۳۵ هزار دستگاه عبور کرده است.
بررسی جزئیتر دادهها حاکی از آن است که کرمان موتور در بازه تیر تا مهرماه ۱۴۰۴ رشد ماهانه ۲۸ درصدی را تجربه کرده؛ طوری که تیراژ تولید از چهار هزار و ۲۷۹ (۴۲۷۹) دستگاه در تیرماه به پنج هزار و ۵۳۰ (۵۵۳۰) دستگاه در مهرماه افزایش یافته است. این روند در حالی ثبت شده که تولید در بسیاری از خودروسازان کشور با افت همراه بود.
کرمان موتور در حال حاضر با بیش از ۵۹۰ هزار دستگاه خودرو در حال تردد در کشور و شبکه گسترده نمایندگیها، یکی از بازیگران اصلی بازار خودرو ایران محسوب میشود. این شرکت همچنین با ایجاد بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، نقش قابلتوجهی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی مناطق جنوبی شرق کشور ایفاء میکند.
تحلیل عملکرد این شرکت نشان میدهد که مدیریت زنجیره تأمین، بهبود فرآیندهای تولید و تمرکز بر ثبات در برنامهریزی صنعتی از عوامل اصلی رشد اخیر آن بوده است.
استمرار این روند و حفظ ثبات در تولید، میتواند موقعیت کرمان موتور را به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور تثبیت کند. این شرکت با تکیه بر ظرفیتهای تولیدی و برنامهریزی منسجم، مسیر رشد و توسعه صنعتی را در شرایط دشوار اقتصادی ادامه داده و توانسته میان چالشهای بازار و اهداف توسعهای خود تعادل برقرار کند.