خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور به کرمان موتور رسید

عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور به کرمان موتور رسید
کد خبر : 1712405
لینک کوتاه کپی شد.

کرمان موتور در سال ۱۴۰۴ با هدف توسعه سبد محصولات خود، برنامه‌هایی برای عرضه مدل‌های جدید و ارتقای سطح داخلی‌سازی قطعات تدوین کرده است؛ اقداماتی که می‌تواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به واردات و افزایش رقابت‌پذیری داخلی منجر شود.

به گزارش ایلنا؛ کرمان موتور در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ با ثبت روندی صعودی در تولید، توانست جایگاه خود را در میان خودروسازان داخلی حفظ کرده و ارتقا دهد. این عملکرد در شرایطی به دست آمده که صنعت خودروی کشور با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی و محدودیت‌های زنجیره تأمین مواجه بوده است.

روند صعودی تولید کرمان موتور در تابستان و پاییز ۱۴۰۴

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، تولید کرمان موتور در هفت ماهه نخست سال جاری از مرز ۳۵ هزار دستگاه عبور کرده است.

بررسی جزئی‌تر داده‌ها حاکی از آن است که کرمان موتور در بازه تیر تا مهرماه ۱۴۰۴ رشد ماهانه ۲۸ درصدی را تجربه کرده؛ طوری که تیراژ تولید از چهار هزار و ۲۷۹ (۴۲۷۹) دستگاه در تیرماه به پنج هزار و ۵۳۰ (۵۵۳۰) دستگاه در مهرماه افزایش یافته است. این روند در حالی ثبت شده که تولید در بسیاری از خودروسازان کشور با افت همراه بود.

کرمان موتور در حال حاضر با بیش از ۵۹۰ هزار دستگاه خودرو در حال تردد در کشور و شبکه گسترده نمایندگی‌ها، یکی از بازیگران اصلی بازار خودرو ایران محسوب می‌شود. این شرکت همچنین با ایجاد بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، نقش قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی مناطق جنوبی شرق کشور ایفاء می‌کند.

تحلیل عملکرد این شرکت نشان می‌دهد که مدیریت زنجیره تأمین، بهبود فرآیندهای تولید و تمرکز بر ثبات در برنامه‌ریزی صنعتی از عوامل اصلی رشد اخیر آن بوده است.

کرمان موتور در سال ۱۴۰۴ با هدف توسعه سبد محصولات خود، برنامه‌هایی برای عرضه مدل‌های جدید و ارتقای سطح داخلی‌سازی قطعات تدوین کرده است؛ اقداماتی که می‌تواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به واردات و افزایش رقابت‌پذیری داخلی منجر شود.

استمرار این روند و حفظ ثبات در تولید، می‌تواند موقعیت کرمان موتور را به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور تثبیت کند. این شرکت با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی و برنامه‌ریزی منسجم، مسیر رشد و توسعه صنعتی را در شرایط دشوار اقتصادی ادامه داده و توانسته میان چالش‌های بازار و اهداف توسعه‌ای خود تعادل برقرار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ