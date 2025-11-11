براین اساس طی هفت ماه سال گذشته بانک ملی ایران نیز با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی در مجموع مبلغی به ارزش 27 هزار و 651 میلیارد ریال به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است.

بانک ملی ایران درهمین مدت با تسهیل و تسریع در پرداخت وام های قرض الحسنه فرزندآوری توانسته رشد قابل توجه و رکورد جدیدی را ثبت کند. این اقدام نشان دهنده عزم جدی بانک ملی ایران در عمل به تعهدات خود در پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۴ است.

آمارها نشان می دهد؛ بانک ملی ایران با تدابیر و تمهیدات مناسب به تنهایی بخش قابل توجهی از تقاضاهای وام فرزندآوری و ازدواج را در کشور پرداخت کرده است و توانسته طی هفت ماه امسال با این اقدام مهم و اساسی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در شبکه بانکی جز سه بانک برتر کشور باشد.