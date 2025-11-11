رشد ۸۰ درصدی تسهیلات فرزندآوری؛
بانک ملی ایران پیشرو در حمایت از خانوادهها
پرداخت وام فرزندآوری در بانک ملی ایران در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد رشد داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، براساس سیاست ها و مواد قانونی تکلیفی، تسهیلات فرزندآوری در بانک ملی ایران بی وقفه پرداخت می شود و برهمین اساس شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه سال جاری در راستای اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجموع به 54 هزار و 19 متقاضی و خانواده های واجد شرایط مبلغی به ارزش 49 هزار و 793 میلیارد ریال وام قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت کرده است.
براین اساس طی هفت ماه سال گذشته بانک ملی ایران نیز با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی در مجموع مبلغی به ارزش 27 هزار و 651 میلیارد ریال به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران درهمین مدت با تسهیل و تسریع در پرداخت وام های قرض الحسنه فرزندآوری توانسته رشد قابل توجه و رکورد جدیدی را ثبت کند. این اقدام نشان دهنده عزم جدی بانک ملی ایران در عمل به تعهدات خود در پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۴ است.
آمارها نشان می دهد؛ بانک ملی ایران با تدابیر و تمهیدات مناسب به تنهایی بخش قابل توجهی از تقاضاهای وام فرزندآوری و ازدواج را در کشور پرداخت کرده است و توانسته طی هفت ماه امسال با این اقدام مهم و اساسی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در شبکه بانکی جز سه بانک برتر کشور باشد.